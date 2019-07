STAGES. Antwerp speelt gelijk - Dennis (Club) doet enkel opwarming met de groep - Standard mét Halilovic Voetbalredactie

02 juli 2019

19u14 0

Tweede gelijkspel voor Antwerp tegen Duitse derdeklasser

Antwerp oefende in de vooravond voor de tweede keer in drie dagen tegen een Duitse derdeklasser. Net als tegen Uerdingen bleef de Great ook tegen SV Meppen steken op een gelijkspel. Met 2-2 mocht Antwerp niet eens mopperen.

Net als in de eerdere oefenmatch tegen Uerdingen startte Laszlo Bölöni tegen Meppen met een elftal dat zomaar voor een typeploeg kon doorgaan. Ten opzichte van Uerdingen namen Baby en De Laet de plaatsen in van Nazaryna en Batubinsika, waardoor Hairemans een rijtje achteruit zakte en Seck van rechts naar het centrum van de defensie schoof.

Ondanks al dat schoon volk had Antwerp het aanvankelijk niet onder de markt. In de eerste 45 minuten kon Meppen een vijftal keer dreigen, twee keer moest Antwerpkeeper Bolat écht de handen uit de mouwen steken. De enige Antwerpse poging uit de eerste helft kwam van Rodrigues. Zijn schot ging naast. Zo gingen we rusten met 0-0.

Kort na de pauze kwam Antwerp – ietwat tegen de gang van het spel in – toch op voorsprong. Refaelov trapte van op de zestien binnen. Na een misverstand/botsing tussen Bolat en nieuwkomer Pius kon Undav echter al snel gelijk maken. Die zelfde Undav miste op het uur nog een unieke kans op de 1-2. Nadien kwam Antwerp er wel beter door.

Nadat Mbokani slim een strafschop versierde, legde invaller Nazaryna van op de stip de 2-1 binnen. De 3-1 van Baby (op aangeven van Rodrigues) werd later afgevlagd wegens buitenspel, al was dat echt een randgeval. Het brak Antwerp zuur op, want in de absolute slotfase kopte alweer Undav overhoeks de gelijkmaker binnen.

Antwerp: Bolat, De Laet (60’ Quirynen), Seck (51’ Batubinsika), Pius (78’ Kakudji), Jukleröd, Haroun (78’ Muanza), Hairemans (51’ Nazaryna), Baby (78’ Li Haoran), Refaelov, Rodrigues, Mbokani (78’ Geeraerts).

Doelpunten: 52’ Refaelov (1-0), 58’ Undav (1-1), 73’ Nazaryna (2-1, strafschop), 88’ Undav (2-2).

Dennis (Club) doet enkel opwarming met de groep

Dag 2 in Garderen voor Club Brugge, dat de eerste oefensessie alweer achter de rug heeft. Mitrovic en Fadiga trainden opnieuw apart, Dennis slechts gedeeltelijk. De Nigeriaan deed de opwarming mee en ging vervolgens binnen werken. Vanmiddag traint blauw-zwart een tweede keer op de oefenvelden van de Veluwse Boys. (TTV)

Standard mét Halilovic, Avenatti traint nog individueel

Dag 2 van de stage is begonnen bij Standard. Mét Alen Halilovic die vroeger terugkeerde uit vakantie na het EK U21 in Italië. Avenatti traint nog steeds individueel - hij is nog een tweetal weken out. Amallah heeft nog te veel last van de enkel en bleef binnen.

Mbokani en Rodrigues goed bij schot op training Antwerp

Dag vijf van Antwerps stage in het Duitse Marienfeld begon met een veldtraining waarin het accent lag op het afwerken van flankvoorzetten. Het moet gezegd dat daarbij enkele pareltjes werden gescoord. Vooral Mbokani en Rodrigues waren goed bij schot.

Overigens kwamen alle in Duitsland aanwezige spelers deze voormiddag in actie. Reservedoelmannen Teunckens en Chevaughn kregen in de vroege ochtend al een aparte keeperstraining voorgeschoteld en mochten de groepssessie overslaan.

Tot slot nog dit: het oefenkamp zal één dagje minder lang duren dan oorspronkelijk was voorzien. Omdat de technische staf best tevreden is over de tot nu toe geleverde arbeid wordt er zaterdagavond al terug naar Antwerpen gereisd in plaats van zondag. (KDC)

Meer over Antwerp

sportdiscipline

voetbal

sport

Rodrigues

sportevenement

Mbokani

Undav