STAGES 09/07. Joachim Van Damme (even) naar de kant bij KVM - AA Gent verwelkomt ‘inworpcoach’ Gronnemark

09 juli 2019

Grimassende Joachim Van Damme even naar de kant bij KVM

Malinwa is toe aan zijn tweede stagedag in het Nederlandse Garderen. Deze ochtend werkten de spelers een loopsessie af in de bossen van de Hoge Veluwe. Na het ontbijt ging het richting het trainingscomplex van Putten, dat tien kilometer verderop ligt. Het team kreeg passoefeningen, aanvalsvormen en wedstrijdjes voorgeschoteld. Trova Boni had wat last aan de dij, maar kon zonder veel erg verder. Voor Joachim Van Damme zag het er even slecht uit toen hij geraakt werd ter hoogte van het scheenbeen en de knie. Met een grimas op het gezicht moest hij naar de kant, maar de middenvelder pikte uiteindelijk weer aan.

In de namiddag trainde Malinwa op combinatievoetbal en positiespel. Clément Tainmont en Trova Boni bleven voor sommige oefeningen aan de kant wegens kleine pijntjes aan respectievelijk knie en dij. Doelman Bram Castro werkte een apart programma af. De spelers krijgen vanavond vrijaf. Morgen starten ze zoals gebruikelijk met een loopsessie in het bos, daarna wordt er opnieuw getraind in de voormiddag en late namiddag.(ABD)

Inworpcoach op Gentse oefenkamp

Opvallende gast op het Gentse oefenkamp in Wageningen: de Deen Thomas Gronnemark. Lees hier meer over de Deense ‘inworpcoach’. De landgenoot van Thorup is ook een goeie vriend van onder andere Jurgen Klopp. Jan Van den Bergh traint met helm na de hoofdblessure die hij eind vorig seizoen opliep. Ook op het oefenveld: de 18-jarige Franse verdediger Ibrahima Cissé. Hij werd voor de beloften aangetrokken bij Châteauroux, maar kon Thorup overtuigen om hem voorlopig bij de A-kern te houden. Anderson Esiti, Yuya Kubo en Jean-Luc Dompé sukkelden met blessures, maar verwacht wordt dat ze in Wageningen kunnen aanpikken bij de groep. Enkel Giorgi Chakvetadze bleef geblesseerd achter. Vanaf vandaag staan er elke dag twee trainingen op het programma. (RN)