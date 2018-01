STAGEDAGBOEK ANDERLECHT: 'Teo' kan weer lachen Pieter-Jan Calcoen in Spanje

• Anderlecht is van 5 tot 12 januari op stage in La Manga

Maandag 8 januari

Het werkt inspirerend. Dagelijks voetballen de Anderlecht-spelers zich in het zweet met tot drie trainingen per dag, wat maakt dat ook de meegereisde journalisten voor dag en dauw de loopschoenen aangetrokken hebben - het kan alleen maar helpen om ons in te leven in ons onderwerp. Bij dat onderwerp, paars-wit op stage, is de sfeer ontspannen. Tijdens de oefensessies, met opnieuw veel afwerkingsvormen, straalden alle spelers spelvreugde uit. Ook Lukasz Teodorczyk lijkt na een moeilijke start zijn goeie humeur teruggevonden te hebben. De spits, opnieuw fit, dolde voortdurend met zijn ploegmaats en scoorde een knappe lobgoal. Niets dan goed nieuws dus vanuit La Manga, op één minpunt na: Ivan Obradovic is niet meer in Spanje. Hij moet in België onderzoeken ondergaan aan het scheenbeen (bij deze: veel beterschap, Ivan). Als wij nog veel gaan lopen, wacht ons hoogstwaarschijnlijk ook een kwaaltje - zo fit zijn we nu ook weer niet.

Zondag 7 januari

Een scoringsmachine is Anderlecht dit seizoen nog niet geweest, maar op stage is coach Hein Vanhaezebrouck, die zijn elftal in de namiddag op teambuilding stuurde, vast van plan om dat euvel weg te werken. Hij plande, na het fysieke werk, afwerkingsoefeningen in. O ironie: de man die die sessie het meest nodig had, moest geblesseerd afhaken. Lukasz Teodorczyk, de laatste dagen erg nukkig, had te veel last aan de heupbuiger. Die andere spits, Silvère Ganvoula, liet op zijn beurt zien waarom KV Mechelen hem terugstuurde: nauwelijks een bal ging binnen. Dan deed de jonge Dauda beter. Misschien dat Vanhaezebrouck, in navolging van het knappe debuut van Amuzu, echt wel de kaart van de jeugd moet trekken. Slechter dan de gevestigde waarden zullen ze het alvast niet doen. 't Is maar een idee.

Lukas Teodorczyk nam wel deel aan de teambuilding.

Hein Vanhaezebrouck legt er de zweep op.

Zaterdag 6 januari

Trouw zijn ze wel, de supporters van Anderlecht. Zelfs op Spaanse bodem waren er enkelingen die de ploeg volgden. De fans zagen hoe Hein Vanhaezebrouck, opgewekt als altijd, zijn spelers geen rust gunde tijdens de eerste volledige stagedag in La Manga. De lange trainingen eisten hun slachtoffers: Francis Amuzu, Ivan Obradovic, Uros Spajic en vooral Lukasz Teodorczyk kregen met kwaaltjes af te rekenen. De Pool staakte de laatste oefensessie met lichte pijn aan de heupbuiger en bezorgde Anderlecht zo een spitsenvacuüm. Niet dat Vanhaezebrouck, die zag hoe nieuwkomer Kenny Saief charmeerde, daardoor zijn ritme zal aanpassen. Ook de komende dagen wil hij er de zweep opleggen. Terecht, denkt u wellicht - per slot van rekening verdienen de Teo's van deze wereld voldoende geld bij de landskampioen. Toch?

Vrijdag 5 januari

Heerlijk weer in La Manga - de thermometer gaf voortdurend rond de 20 graden Celsius aan -, maar van die winterzon konden de spelers van Anderlecht niet genieten. In tegenstelling tot de meegereisde journalisten stapte paars-wit pas in de namiddag op het vliegtuig en zette het in de vooravond, toen het stilaan fris begon te worden, voet op Spaanse bodem. Onder de 23 A-kernspelers ook nieuwkomer Kenny Saief, die in het Astridpark het rugnummer 15 zal dragen. Hij maakte in de voormiddag, tijdens een laatste training op Neerpede, kennis met zijn nieuwe ploegmaats. Overigens tekende ook Nicolae Stanciu nog steeds present. Hij wil graag naar Sparta Praag, maar het bod van de Tsjechen is ontoereikend. Zijn landgenoot Alexandriu Chipciu is er dan weer voor het eerst bij na een zware persoonlijke periode. Tot slot dit: ook de paars-witte beloften vertoeven in La Manga. Zij verblijven niet in het luxueuze hotel Principe Felipe van het A-team, maar wel in kleinere flatjes even verderop. Onderscheid moet er zijn.

Ook de youngsters van paars-wit tekenden present.

Nieuwe aanwinst Saief was een van de 23 A-kernspelers die mee op het vliegtuig stapte richting La Manga.

