STAGEDAGBOEK ANDERLECHT: Spitsenvacuüm na afhaken Teo, Saief maakt goede indruk Pieter-Jan Calcoen in Spanje

• Anderlecht is van 5 tot 12 januari op stage in La Manga

Zaterdag 6 januari

Trouw zijn ze wel, de supporters van Anderlecht. Zelfs op Spaanse bodem waren er enkelingen die de training volgden. De fans zagen hoe Hein Vanhaezebrouck, opgewekt als altijd, zijn spelers geen rust gunde tijdens de eerste volledige stagedag in La Manga. Het begon met een strandloop om 8 uur - de vroege vogels onder de toeristen waren onder de indruk van zo veel krachtpatserij -, waarna reeds om 10.45 uur een eerste veldtraining wachtte. Ook daar legde Hein er de zweep op: hij liet zijn groep ruim twee uur puffen, met veel wedstrijdvormen op het programma. Nieuwkomer Kenny Saief maakte een goeie indruk - de integratie lijkt vlot te verlopen. Ivan Obradovic moest dan weer afhaken met hinder, maar het lijkt er niet op dat de Serviër ernstig geblesseerd is. In de vooravond was er een derde oefensessie, waarbij er wéér slachtoffers vielen: Amuzu en Lukasz Teodorczyk, die lichte pijn had aan de heup en Anderlecht een spitsenvacuüm bezorgde. U begrijpt: Vanhaezebrouck kende geen genade en dat zal de komende dagen niet veranderen. Terecht, denkt u wellicht - per slot van rekening verdienen de Teo's van deze wereld voldoende geld bij de landskampioen. Toch?

Vrijdag 5 januari

Heerlijk weer in La Manga - de thermometer gaf voortdurend rond de 20 graden Celsius aan -, maar van die winterzon konden de spelers van Anderlecht niet genieten. In tegenstelling tot de meegereisde journalisten stapte paars-wit pas in de namiddag op het vliegtuig en zette het in de vooravond, toen het stilaan fris begon te worden, voet op Spaanse bodem. Onder de 23 A-kernspelers ook nieuwkomer Kenny Saief, die in het Astridpark het rugnummer 15 zal dragen. Hij maakte in de voormiddag, tijdens een laatste training op Neerpede, kennis met zijn nieuwe ploegmaats. Tijdens de loopsessie rond de vijvers sprak hij bijvoorbeeld uitvoerig met aanvoerder Sofiane Hanni en Ivan Obradovic. Overigens tekende ook Nicolae Stanciu nog steeds present. Hij wil graag naar Sparta Praag, maar het bod van de Tsjechen is ontoereikend. Zijn landgenoot Alexandriu Chipciu is er dan weer voor het eerst bij na een zware persoonlijke periode.

Tot slot dit: ook de paars-witte beloften vertoeven in La Manga. Zij verblijven niet in het luxueuze hotel Principe Felipe van het A-team, maar wel in kleinere flatjes even verderop. De jongens van Hein Vanhaezebrouck, met ook jongeren, Amuzu, Kayembe, Cools, Dante en Lokonga, kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de speciaal naar Spanje gereden officiële spelersbus. Morgen vindt de eerste veldtraining plaats, vandaag waren er reeds partijtjes padel.

Photo News Ook de youngsters van paars-wit tekenden present.

Photo News Nieuwe aanwinst Saief was een van de 23 A-kernspelers die mee op het vliegtuig stapte richting La Manga.

