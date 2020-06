Staf en spelers OH Leuven compleet verrast door ontslag van trainer Euvrard Redactie

10 juni 2020

06u13 8 Belgisch voetbal Vincent Euvrard is niet langer coach van OHL. Dat meldde de Thaise clubvoorzitter Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha gisteren. Wie de ploeg zal voorbereiden op en leiden tijdens de return van de promotiefinale tegen Beerschot op 2 augustus aan ‘Den Dreef’, is nog niet geweten Voorlopig zullen de assistent-coaches Jo Mununga, Hans Visser en videoanalist José Jeunechamps de taken overnemen van Euvrard, die gisteren niet wou reageren.



De timing van het ontslag is merkwaardig: bijna drie maanden na de heenwedstrijd van de promotiefinale die met 1-0 werd verloren, en minder dan één week voor de hervatting van de trainingen na de corona-onderbreking. Al is het wel zo dat Euvrard niet bij iedereen in het OHL-bestuur en de fans goed lag. Sinds begin oktober van vorig jaar, na het plotse vertrek van ‘adviseur’ Frank Vercauteren naar Anderlecht, waren er twijfels over het functioneren van de jonge (38) en onervaren Euvrard. De eerste twee wedstrijden die hij zonder zijn mentor Vercauteren leidde, verloor OHL. Maar hij kreeg al vlug de ploeg weer op de rails, wat leidde tot de eersteperiodetitel en een ticket voor de promotiefinale.

Kritiek na verlies op Kiel

OHL startte de tweede periode met de ambitie ook die te winnen, maar het werd een afknapper. De Leuvenaars haalden amper 17 punten op 42 en hadden in die tweede periode de meest gepasseerde defensie in 1B, met 30 tegengoals in 14 wedstrijden. Euvrard mocht niettemin aanblijven, maar na de heenmatch van de promotiefinale op het Kiel kreeg hij kritiek om zijn tactische aanpak. Hij begon de wedstrijd met een voor OHL ongebruikelijk systeem met twee spitsen - Perbet naast Henry. De eerste helft verliep catastrofaal en zonder een briljante doelman Henkinet was de kloof aan de rust (1-0) al onoverbrugbaar geweest. In de tweede helft stuurde Euvrard wel slim bij.

“Momentum verloren gegaan”

De jongste weken was hij dagelijks bezig met het uittekenen van individuele trainingsschema’s en had hij via sociale media regelmatig contact met zijn spelers. Er leek niets aan de hand. Euvrard zelf, zijn assistenten en de spelers zijn dan ook verrast dat hij nu toch plots moet opstappen. Dat twee leidinghebbende figuren van zusterclub Leicester City - CEO Susan Whelan en Director of Football Jon Rudkin - ook zwaargewichten zijn in de raad van bestuur van OHL en dat zij over het ontslag van Euvrard moesten overleggen met voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha, is mogelijk een verklaring voor de late beslissing.

‘Vince’ Euvrard nam samen met Frank Vercauteren na het ontslag van de Engelsman Nigel Pearson in februari van vorig jaar de sportieve leiding van OHL in handen. Zij behoedden de club voor degradatie uit 1B. Eerst met, daarna zonder Vercauteren, loodste Euvrard OHL naar de eersteperiodetitel. “Daarvoor verdient hij alle lof”, zegt Aiyawatt Srivaddhanaprabha. “Maar het momentum is verloren gegaan tijdens de tweede periode en het bestuur besloot nu in te grijpen.”

