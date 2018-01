Staelens over ophefmakende overgang naar de aartsrivaal: "Ik denk dat niemand zoveel is uitgefloten als ik" Glenn Van Snick

Bron: De Zondag 0 photo_news Belgisch Voetbal De zomer van het jaar 1998. Lorenzo Staelens houdt het na negen seizoenen Club Brugge voor bekeken en trekt naar grote rivaal Anderlecht. Een ophefmakende transfer met heel wat negatieve reacties, iets wat de huidige assistent-trainer van Kortrijk niet meteen zag aankomen. "Ik had de impact van mijn overgang totaal verkeerd ingeschat", vertelt Staelens in een interview aan 'De Zondag'

Op 23-jarige leeftijd begon Lorenzo Staelens zijn profcarrière bij KV Kortrijk. De middenvelder imponeerde meteen op stage waardoor hij snel een vaste waard werd in het eerste elftal. Twee jaar later volgde een overgang naar topclub Club Brugge. "Georges Leekens nam me in 1989 mee van Kortrijk. Als kind was ik Anderlechtsupporter. Niet fanatiek, maar toch. Ik hield van mooi voetbal, en Anderlecht speelde toen het mooiste voetbal. Maar ik vond dat geen reden om niet voor Club te spelen. Ik heb er negen mooie jaren beleefd. En had Club mij een nieuw contract voor drie jaar gegeven, dan was er van Anderlecht geen sprake. Maar Club wou niet, en Anderlecht kwam. Dan twijfel je niet. Zo simpel is het."

Dus trok Staelens naar Brussel, een transfer die hevig nazinderde bij de fans van blauw-zwart. Zeker omdat de man uit Lauwe nog enkele wedstrijden in het plunje van Club Brugge moest aantreden alvorens hij definitief naar paars-wit kon. "Ik had dat verkeerd ingeschat. Ik tekende in april voor Anderlecht, en zei dat ook publiek. De resterende matchen werd ik voortdurend uitgefloten. Na een training kwam een jongen van vijf mij een hand geven. Dacht ik. Hij stak zijn middenvinger op, en zei ‘lafaard’. Wat verderop stonden enkele volwassenen hartelijk te lachen. Wellicht zijn ouders. Dat heeft mij echt geraakt. Welke opvoeding is dat?"

Koller en Radzinski

En nog steeds gaat 'Lorre' niet naar Jan Breydel. "Ik zou dat kunnen, maar ik doe dat niet meer. Je krijgt voortdurend verwijten over je heen. Nu, ik kan wel wat hebben. Ik denk dat niemand zoveel is uitgefloten als ik. Je moet rationeel blijven. Al is dat niet altijd makkelijk. En ik weet ook: dat gaat om een minderheid. Ik heb met de meeste supporters van Club wel een goede band. En ik heb ook geen spijt van mijn overgang naar Anderlecht. Ik vernam jaren later wel dat Club veel grote ploegen heeft wandelen gestuurd. Als speler had je in die tijd geen enkele macht."

"Maar ik weet liever niet om welke ploegen dat gaat. Ik heb bij Anderlecht prachtige jaren beleefd. De ploeg van Anthuenis met Koller en Radzinski was de beste waarin ik ooit speelde: kampioen worden, een onvergetelijk Champions League-avontuur. Ik heb uiteindelijk mijn carrière afgesloten in Japan, wat ook leerrijk was. Ik heb er nog altijd vrienden. Lollisan was er mijn naam. (lacht) De voorzitter wou mij overal mee naartoe nemen. Ik was er echt een held."

Kompany

Lorenzo Staelens liet ook zijn licht schijnen over het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Met 70 caps, drie WK’s en één EK op het palmares weet hij waarover hij spreekt. "Ik denk niet dat onze Rode Duivels wereldkampioen worden. We staan achteraan te zwak. Met Kompany, Vermaelen en Vertonghen hebben we zeker kwaliteit. Maar op de blessuregevoelige Kompany kan je niet meer rekenen. En wat als iemand anders uitvalt? Het is goed dat Dendoncker achteruit geschoven wordt, ook voor zijn carrière. De ambitie moet zijn: de tweede ronde halen. En dan zie je wel wie de tegenstander wordt."

