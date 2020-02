Zieltogend Lokeren verliest met z’n negenen ook van Virton, Waaslanders nu zeker van play-downs YP

16 februari 2020

17u54

Bron: Belga 1 Proximus League Excelsior Virton heeft zondag de twaalfde speeldag in de tweede periode van de Proximus League afgesloten met een 0-2 zege bij Sporting Lokeren. Middenvelders Stelvio (21.) en Ribeiro (84.) zorgden voor de doelpunten. Lokeren speelde meer als een uur met een man minder na rood voor Mpati (28.). Het eindigde de partij zelfs met negen na natrappen en rood voor Beridze (90.).

Virton komt door de overwinning opnieuw mee aan kop in de tweede periode van 1B. De Luxemburgers tellen net als Westerlo en Beerschot twintig punten. OH Leuven is met zeventien punten de eerste achtervolger. Lokeren is laatste in de tweede periode met slechts zes punten. Ook in de algemene rangschikking zijn de Waaslanders laatste, ze zijn nu zeker van de play-downs.

Er staan nog twee speeldagen op het programma in de tweede periode. OH Leuven verzekerde zich met winst in de eerste periode al van deelname aan de promotiefinale.