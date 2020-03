Voetbalbond dreigt met schorsing voor geplaagd Lokeren Redactie

05 maart 2020

13u53 10 Sporting Lokeren De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Sporting Lokeren in aanleg van schorsing van sportactiviteiten geplaatst. De reden daarvoor is een nog openstaande financiële schuld bij de bond en Voetbal Vlaanderen.

De donkere wolken pakken steeds meer samen boven Daknam. Lokeren heeft de degradatie uit de Jupiler Pro League en de overname door Louis de Vries deze zomer slecht verteerd. Bovenop financiële onzekerheid loopt het ook sportief voor geen meter bij de Waaslanders, die veroordeeld zijn tot de play-downs in 1B. De verliezer daarvan zakt naar het amateurvoetbal.

Mogelijk moeten die zelfs niet meer afgewerkt worden, want Lokeren riskeert geschorst te worden door de KBVB met mogelijke forfaitnederlagen tot gevolg. De reden daarvoor is een openstaande rekening bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen. De KBVB stelde Lokeren daarvoor in gebreke. De 'Tricolores' werden per aangetekend schrijven aangemaand om hun schulden in te lossen, voorlopig zonder resultaat.

Lokeren wordt nu ferm aangemaand die schulden snel in te lossen en heeft daar volgens het bondsreglement zeven dagen de tijd voor. Indien er geen betaling volgt voor woensdag 11 maart kan de voetbalbond op zijn eerstkomende raad van bestuur beslissen om de club te schorsen en zelfs de schrapping voor te leggen op de algemene vergadering in juni. Indien de raad van bestuur effectief overgaat tot schorsing, verliest Lokeren zijn wedstrijden met forfaitcijfers.

Laatste match al gespeeld?

Intussen verschenen spelers en trainers deze voormiddag niet op het Lokerse oefenveld. Als voorzitter Louis de Vries niet met financiële middelen op de proppen komt, trainen zij niet meer. Het geloof in een goede afloop is allang weggedeemsterd. De kans is dus groot dat Sporting Lokeren zijn laatste wedstrijd gespeeld heeft op vrijdag 28 februari tegen Beerschot. De club met stamnummer 282 zou dan net geen vijftig jaar oud geworden zijn, na de fusie op 22 juni 1970 tussen Racing en Standaard Lokeren, het ontstaan van het huidige Sporting Lokeren.