Van promotie naar eerste over Cruijff op Daknam tot Vanaken in de annalen: 10 memorabele momenten van Lokeren

20 april 2020

19u00 0 Sporting Lokeren In een halve eeuw bouwde Sporting Lokeren een rijke geschiedenis op. Slechts vier jaar na de oprichting steeg het naar het hoogste niveau, terwijl ook Johan Cruijff en Nicolas Anelka naar Daknam afzakten. En dan was er ook nog de straffe comeback tegen Standard en de dubbele bekerwinst. De tien meest memorabele momenten van Lokeren opgelijst.

1. Promotie naar eerste (05/05/’74)

Voor altijd één van de mooiste dagen uit de Lokerse geschiedenis. Amper vier jaar na de oprichting promoveren ze voor het eerst naar het hoogste niveau. Dit dankzij, echt waar, de uitbreiding van eerste klasse van 16 naar 20 teams. Lokeren eindigde immers pas 3de in tweede klasse. Het strafste van al: in hun eerste tien wedstrijden dat seizoen wonnen ze slechts één keer. Trainer (en ex-Gouden Schoen) Jef Jurion behield echter - terecht - het vertrouwen. De eindspurt (5 overwinningen op rij) kwam nét op tijd. Op de slotspeeldag versloeg Lokeren Eupen (beide teams hadden evenveel punten, spannender kon niet) met 2-1.

2. Eerste keer Europa in (15/09/’76)

Red Boys Differdange: het was de allereerste tegenstander van Sporting Lokeren in Europa. Op 15 september 1976 maken de Waaslanders in Luxemburg hun debuut op het Europese strijdtoneel. Leuke anekdote: de match werd met een kwartier vertraging op gang getrapt, omdat een trein (met liefst 16 wagons) vertraging had opgelopen. Het mocht niet baten. Een 800-tal Lokeren-supporters – die allen 300 oude Belgische franken hadden betaald - misten alsnog het eerste doelpunt van René Verheyen. Gelukkig deed hij het even later nog eens over. Diep in de tweede helft lukte Bob Dalving de 3-0, meteen ook de eindstand. Twee weken later nam Raymond Mommens in de terugwedstrijd al na een kwartier alle twijfels weg. Differdange scoorde nog tegen uit een penalty, maar Aage Hansen en Wlodek Lubanski zorgden voor de 3-1 zege. Als beloning mochten de Waaslanders het in de volgende ronde opnemen tegen het grote FC Barcelona...

3. Lokeren-Barcelona: 2-1 (4/11/’76)

Nadat de heenmatch in Camp Nou op 2-0 was geëindigd na doelpunten van Johan Cruijff en Manuel Clares, begint Lokeren op 4 november 1976 met weinig illusies aan de terugwedstrijd. Nochtans was Lokeren in Spanje lang de evenknie van de Europese grootmacht. Pas in het slotkwartier konden de Catalanen (voor 45.000 toeschouwers, het hoogste aantal ooit voor een match van Lokeren) afstand nemen.

Een tot de nok gevuld Daknam kneep zichzelf in de arm toen René Verheyen na 17 minuten de 1-0 lukte via een fenomenale vrijschop. Acht minuten later waren de 18.000 fans helemaal het delirium nabij, toen het zowaar 2-0 werd via een kopbal van Bob Dalving, na een nieuwe vrije trap van Verheyen. De nederlaag uit de heenmatch uitgewist.

Kort na rust staat iedereen echter weer met beide voeten op de grond. Johan Cruijff - who else - bezorgde Barça het broodnodige doelpunt op verplaatsing. Lokeren uitgeschakeld, zij het met opgeheven hoofd. FC Barcelona strandde uiteindelijk in de kwartfinale tegen Athletic de Bilbao, dat in de halve finale RWDM zou uitschakelen. In de finale –met heen- en terugwedstrijd- toonde Juventus zich de sterkste.

4. Van 0-3 naar 5-3: strafste comeback ooit (26/02/’78)

In februari ’78 staan Lokeren en Standard op Daknam tegenover elkaar in de kwartfinale van de beker. Op papier is Standard torenhoog favoriet en ook op het veld tonen de Rouches zich heer en meester. Na vijftig minuten is de match gespeeld. Standard staat 0-3 voor na goals van Riedl, Graf en Sigurvinsson. Lokeren wordt bij momenten helemaal weggespeeld.

Wat volgde, was een van de strafste comebacks in het Belgische voetbal. Lubanski knalde de eerste echte kans van Lokeren voorbij Preud’homme. Een eerredder, zo leek, die compleet uit de lucht kwam vallen. Maar even voorbij het uur stond opnieuw Lubanski op de juiste plaats om zowaar de aansluitingstreffer te scoren. Vijf minuten later lukte de Deense debutant Preben Larsen zelfs de gelijkmaker, toen de buitenspelval van Standard allesbehalve dichtklapte. 3-3 na negentig minuten. Er volgden verlengingen, waarin Lokeren gewoon doorstoomde. Lubanski scoorde met een rake kopbal in minuut 96 de 4-3, wat later werd het via een pegel van Verheyen zelfs nog 5-3. Een stunt vanjewelste van het ‘kleine’ Lokeren. In de halve finale moest Lokeren het onderspit delven tegen de buren van SK Beveren, de latere bekerwinnaar.

5. Kwartfinale Uefacup (18/03/81)

Nadat het Dynamo Moskou, Dundee United en Real Sociedad had uitgeschakeld, nam Lokeren het in de kwartfinale van de Uefacup op tegen AZ ’67. De heenmatch won AZ met 2-0, een score die na 18 minuten al op het bord stond. De toekomstige Nederlandse kampioen was een niet te stoppen trein en verloor dat seizoen nog geen enkele keer.

Daar kwam twee weken later op Daknam een einde aan. Na een halfuur deed René Verheyen de 16.000 fans juichen, een kwartier voor tijd moest het dak er helemaal af toen Preben Larsen de 2-0 binnen trapte. Z’n snoeiharde pegel vloog onhoudbaar in de linkerbovenhoek. Het doelpunt werd echter afgekeurd door de Engelse scheidsrechter White, omdat de bal even voordien over de achterlijn zou zijn geweest. Discutabele beslissing van de ref, die daarmee het lot van Lokeren bezegelde. Ondanks de nederlaag (de eerste in 33 wedstrijden) stootte AZ door.

De Nederlanders zouden uiteindelijk de finale verliezen van Ipswich Town. Voor Urbain Haesaert was het de laatste Europese match met Lokeren. Robert Waseige volgt hem het seizoen erna op.

6. Vicekampioen in 1981: beste seizoen ooit

Zonder enige twijfel het beste seizoen ooit van Lokeren: 1980-1981. De Waaslanders eindigden tweede achter een ongrijpbaar Anderlecht, dat met elf punten voorsprong de titel greep. De vicekampioen behaalde 46 punten, vier meer dan het nummer drie, Standard. Lokeren scoorde liefst 74 keer en doelman Bob Hoogenboom - die geen enkele minuut miste in de 50 officiële matchen die Lokeren dat seizoen speelde - moest zich maar 36 keer omdraaien.

Lokeren verloor dat seizoen slechts tien keer, won er 28 en speelde 12 keer gelijk. In de bekende DOW-shirts speelden de jongens van Urbain Haesaert en Jozef Vacenovsky ook de bekerfinale én de kwartfinale van de UEFA-cup.

Het legendarische team bestond uit Somers, Verheyen, Snelders, Ost, Brusselmans, De Wachter, Vacenovsky, Gudjohnsen, Verbruggen, Van Cauter, Van Bergen, Laroy, Lubanski, Lato, Van Raemdonck, Ingels, De Schrijver, Mommens, Larsen, Dalving, Hoogenboom, Dobias en Van Veirdeghem.

7. Man City op bezoek (15/10/2003)

Nadat Lokeren in 2003 onder Paul Put knap derde eindigde, na Anderlecht en Club Brugge, mag het eindelijk nog eens aantreden in de UEFA-cup. Dinamo Tirana werd makkelijk opzij gezet, maar daarna wachtte met Manchester City een Engelse topper.

Op 24 september 2003 staat Lokeren oog in oog met het team van Kevin Keegan. Met grote namen als Anelka, Fowler, McManaman, Seaman en Wright-Phillips is Man City torenhoog favoriet.

Al na zeven minuten bevestigt de thuisploeg die rol nadat Sibierski op vrijschop scoort. Heel onverwacht wordt het vijf minuten later echter 1-1, als Patrick Zoundi een blunder van Seaman weet af te straffen. City blijft domineren, maar vijf minuten voor rust trapt Runar Kristinsson Lokeren zowaar op voorsprong. De Waaslanders werken af aan 100 procent.

Na rust bijt City z’n tanden stuk op de bezoekende defensie. Pas in het slotkwartier kunnen de Engelsen nog twee keer scoren via een toevalstreffer Fowler en Anelka op penalty, na een fout van Van Hoey. Ondanks de nederlaag had Lokeren de terugmatch meer dan gered.

Twee weken later, de return op Daknam. 10.000 supporters dromen van een stunt, maar zien hoe City na een dubieuze strafschop via Anelka op voorsprong komt. Hoe langer de wedstrijd vordert, hoe kleiner het geloof in een goede afloop. Het blijft 1-0, Lokeren sneuvelt eervol.

8. Eerste trofee ooit (24/03/2012)

In 2012 is het eindelijk zover: Sporting Lokeren pakt onder leiding van Peter Maes de eerste prijs in haar clubgeschiedenis. Nadat Eupen, Westerlo, AA Gent en Lierse worden uitgeschakeld, bereikt Lokeren voor de tweede maal in zijn bestaan de finale van de Beker. Op 24 maart knokt Lokeren zich in een verrassend vol Koning Boudewijnstadion voorbij KV Kortrijk. Na een veelbelovend begin, verknalt een rode kaart voor Benji De Ceulaer heel de finale. Lokeren moet het 70 minuten lang met een mannetje minder zien te rooien en laat het initiatief aan Kortrijk. Die doen echter veel te weinig met hun veldoverwicht.

Een kwartier voor tijd krijgen de West-Vlamingen het deksel op de neus. Invaller Djiby Fall verstuurt een voorzet richting zestien. De Pauw kopt slim door, Hamdi Harbaoui verslaat Kortrijk-doelman Keet. De 15.000 Lokeren-fans zijn door het dolle heen als kapitein Killian Overmeire de beker in de lucht mag steken. Een prijs, daar hebben ze in Lokeren lang op moeten wachten. Na afloop trekt alles wat geel-zwart-wit gekleurd is dan ook naar het Lokerse marktplein voor een dolle feestnacht. Voorzitter Roger Lambrecht heeft tranen in de ogen.

9. Tweede bekerwinst (21/03/2014)

Verbroedering Geel, Waasland-Beveren, Westerlo en Oostende (na een zinderende wedstrijd en dito penaltyreeks): die versloeg Lokeren op weg naar haar tweede bekerfinale op drie jaar. Tegenstander in die eindstrijd: Zulte Waregem. Hazard, Leye, Kums, Sylla: geen van allen konden ze Barry Copa verslaan. Scoren lukte Alexander Scholz wél. De Deense centrale verdediger kopte de bal op hoekschop onhoudbaar in doel. Het winnende Lokeren-team: Copa, Galitsios, Maric, Scholz, Odoi, Persoons, Overmeire, Vanaken (88' Trompet), Junior Dutra (‘93 Mertens), De Pauw (80' Kaya), Harbaoui.

10. 10 op 18 in poules Europa League (2014-2015)

Lokeren schakelt Premier League-club Hull City uit en kwalificeert zich voor de poules van de Europa League. Daarin doen de mannen van Peter Maes het uitstekend. Tegen Legia Warschau, Trabzonspor en Metalist Kharkiv worden op zes matchen liefst tien punten gehaald (doelsaldo: 4-4), maar omdat Trabzon thuis met 2-0 won van Lokeren zijn zij het die samen met Legia Warschau doorstoten. Het allerlaatste Europese doelpunt ooit op Lokeren zal voor altijd op naam staan van ene Hans Vanaken.

