Van kwaad naar erger bij Lokeren: supporters roepen om ontslag voorzitter én worden opgesloten in eigen vak Redactie

01 februari 2020

20u00

Bron: Belga 18 Lokeren De situatie bij Lokeren gaat er alsmaar verder op achteruit. De Waaslanders verloren nu ook thuis van Union, dat de club zo nog wat dieper in de put duwt. Na de wedstrijd schreeuwden de fans om het ontslag van voorzitter Louis de Vries. Een deel van de supporters werd zelfs opgesloten in hun eigen supportersvak. Na de wedstrijd mocht niemand van de club reageren.

De onvrede van de supporters gaat over de barslechte resultaten (Lokeren staat troosteloos laatste in 1B) en het niet kunnen ontlopen van het transferverbod. Lokeren slaagde er niet tijdig in om voldoende geld bijeen te krijgen, waardoor het transferverbod niet werd opgeheven. Ondanks de ‘waardevolle samenwerkingsdeal’ met enkele Chinezen vorige week... “De club kan pas volgende week over de investeringsgelden beschikken. Door omstandigheden en buiten onze wil om”, klonk het in een officieel statement bij de rode lantaarn uit 1B. Stijn Vreven is er vet mee: hij moest uit noodzaak alweer spelers uit de B-kern opvissen.

Gemiste strafschop

Lokeren en Union hielden mekaar lang in de tang, tot Serge Tabekou op slag van rusten de ban voor de Brusselaars brak met een schuiver. De thuisploeg moest nu komen, maar het was Union dat zijn voorsprong verdubbelde. Ibrahima Bah (65.) scoorde enkele minuten na zijn invalbeurt de 0-2. Lokeren kreeg tien minuten voor tijd een uitgelezen kans om terug in de partij te komen, met een strafschop. Routinier Jelle Van Damme trapte echter naast. Dat was de doodsteek voor Lokeren, dat niet meer kon reageren.

In de stand van de tweede periode volgt Union samen met Westerlo en Lommel (elk 14 ptn) na leider Beerschot (16 ptn) en Virton (15 ptn). Lokeren (6 ptn) sluit de rangen. In de algemene stand ziet het er benard uit voor het team van coach Stijn Vreven. Lokeren (19 ptn) staat helemaal onderaan en moet al zes punten goedmaken op nummer zes Lommel (dat een match minder telt).

Vanaf dit seizoen spelen de nummers zeven en acht uit de Proximus League (en niet meer de laatste vier) een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer degradeert naar de eerste amateurklasse.