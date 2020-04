Valt maandag het doek over Sporting Lokeren? “Geen nieuwe financiële middelen” GVS

17 april 2020

11u13 0 Sporting Lokeren Maandag valt mogelijk het doek over Sporting Lokeren. Dan komt de club met stamnummer 282 voor bij de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde omdat er zware financiële problemen zijn en een problematisch betalingsverkeer werd vastgesteld. Het is afwachten of voorzitter Louis de Vries nog met een oplossing op de proppen komt. “Maar tot op heden is de situatie onveranderd. Er zijn geen nieuwe financiële middelen en de schulden die er al waren zijn dezelfde gebleven”, vertelt tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman.

Sporting Lokeren bouwde dit seizoen forse schulden op, sommige leveranciers kregen niets betaald en de lonen van spelers en werknemers werden niet gestort. De spelers en trainers legden na hun laatste competitiematch in 1B, op vrijdag 28 februari, uiteindelijk het werk neer. Maandag 20 april valt mogelijk het doek.

Tot op heden is de situatie echter onveranderd. Er zijn geen nieuwe financiële middelen en de schulden die er al waren zijn dezelfde gebleven Tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman

"In principe gaat de zitting door zoals voorzien op maandag 20 april. Het betreft wel geen echt fysieke zitting, gezien de huidige coronamaatregelen. De zaak zal schriftelijk in beraad genomen worden, eventueel met een videoconferentie om overleg te plegen", gaf tijdelijk bewindvoerder Kris Goeman mee.

"De vraag is nog steeds om de club failliet te verklaren. Het is afwachten of Louis de Vries, voorzitter van de club, alsnog met één of andere oplossing op de proppen gaat komen tegen dan. Tot op heden is de situatie echter onveranderd. Er zijn geen nieuwe financiële middelen en de schulden die er al waren zijn dezelfde gebleven. De club Sporting Lokeren heeft dus nog enkele dagen de tijd om de rechtbank te overtuigen van het feit dat de boeg alsnog kan omgegooid worden.”

Geen 50ste verjaardag

De club met stamnummer 282 stevent dus af op een faillissement. "De kans bestaat dat er maandag nog geen definitieve uitspraak zal zijn. Daarvoor is het afwachten op een vonnis van de rechter maar goed ziet het er natuurlijk allemaal niet uit. Deze zaak sleept al zo lang aan en beterschap was er al die tijd echt niet merkbaar", gaf Goeman nog mee.

Sporting Lokeren zal dus net niet zijn vijftigste verjaardag halen. Op 22 juni 1970 zag de club, een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren, het levenslicht. De club met stamnummer 282 won twee keer de Beker van België (2012 en 2014). Het speelde diverse keren Europees voetbal, maar degradeerde in 1994, na 20 jaar in eerste afdeling te hebben gespeeld, een eerste keer naar tweede klasse. Drie seizoenen later, en onder het bewind van nieuwe voorzitter Roger Lambrecht die overnam van Gaston Keppens, promoveerde Lokeren in 1996 terug naar de hoogste afdeling. In 2019 volgde een nieuwe degradatie naar 1B.

