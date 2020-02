Tekengelden onbetaald, leasewagens weggetakeld: faillissement stilaan onafwendbaar voor Lokeren, maar De Vries blijft positief MVS/VMRD/YDS

18 februari 2020

06u40 86 Sporting Lokeren Vier miljoen. Waarvan twee deze week. Sporting Lokeren zoekt geld, veel geld. En snel, heel snel. Te veel en te snel, vrezen we. Want ook ex-voorzitter Roger Lambrecht wacht nog op 3,5 miljoen. Het faillissement lijkt stilaan onafwendbaar. Al blijft Louis de Vries positief: “Er komt een oplossing voor vrijdag.”

Sporting Lokeren stormt recht op het faillissement af. Ook al blijven voorzitter Louis de Vries en co dat ontkennen. “We zijn aan een oplossing aan het werken. En die komt er voor vrijdag. Daar ben ik van overtuigd. Er zijn genoeg partijen die zich deze zaak aantrekken. Meer kan ik momenteel niet zeggen”, aldus De Vries vanmorgen in een telefonische reactie met VTM Nieuws.

“Dat de situatie door de problemen in China (Lokeren communiceerde eerder dat het een “miljoenendeal” had met een Chinese firma, red.) bemoeilijkt wordt, mag duidelijk zijn”, wordt er zelfs naar het Corona-virus verwezen. Te gek voor woorden, terwijl de feiten ondertussen voor zich spreken. Tekengelden - en bij sommige spelers zijn dat behoorlijke sommen - worden al maanden niet betaald, enkele makelaars stelden de club in gebreke - hun dossiers liggen bij de voetbalbond. Ook een hele lijst aan leveranciers wachten - vruchteloos allicht - op hun centen. In die optiek werden gisteravond, tijdens de beloftenmatch tegen Beerschot, de geleasde busjes waarmee de stewards hun verplaatsingen maken, weggetakeld. De massaal opgetrommelde politie - zelfs het waterkanon was aanwezig, maar hoefde niet in actie te komen - zou zijn binnengevallen in een van de kantines, supporters waren niet welkom in het hoofdgebouw. Een zoveelste pijnlijk teken aan de wand.

De schrik zit er duidelijk in. Waterkanon voor een oproep om massaal naar de beloftenmatch te gaan...Gekker moet het niet worden zeker 🙄🤷‍♂️ #WIJZIJNLOKEREN pic.twitter.com/zqQXeWX0Nr Jens Van Der Voorden 🇧🇪(@ JensVDVoorden) link

400 jeugdspelers op straat?

Bart Vanden Driessche, verantwoordelijke bij de jeugd van Sporting Lokeren, was maandag de hele dag aanwezig op de club om te bemiddelen. “Als de club straks failliet gaat, dreigt een ongeziene leegloop van spelers, trainers en andere sterkhouders. Net zoals in het verleden is gebeurd bij falingen van clubs als Beerschot en Lierse. 400 jeugdspelers, ouders en grootouders komen in de kou te staan, en dat terwijl onze jeugdwerking bij de beste zes van het land hoort. In eerste instantie hopen we dat de club financieel gered kan worden en dat er een doorstart kan komen in eerste in plaats van tweede amateur, maar daarnaast moet er ook een wijziging komen van het bondsreglement zodat jeugdwerkingen niet langer afhankelijk zijn van de resultaten van een eerste ploeg.”

Volgens Filip Anthuenis (Open Vld), de burgemeester van Lokeren, kan de stad op dit moment weinig doen. “We duimen voor een goede afloop van de club, maar als stad kunnen wij momenteel jammer genoeg weinig doen. Volgens de reglementen van de Belgische voetbalbond is de jeugdwerking gebonden aan het stamnummer van een club en daardoor is het lot van de jeugd ook jammer genoeg verbonden aan dat van de eerste ploeg. Er zijn mensen bij Sporting die ijveren om dit bondsreglement te wijzigen zodat de jeugd niet langer afhankelijk is van de eerste ploeg. Als dat kan gebeuren, zullen wij ons als stad mee engageren voor de toekomst van de jeugdwerking.”

Nog maandagavond stond er een overleg gepland tussen het bestuur van de club en een delegatie fans, maar dat gesprek werd geannuleerd door het bestuur op advies van hun juridische adviseur. “We betreuren die beslissing. Het is nooit een goed idee om communicatie over te laten aan juristen. Door alles af te schermen, creëer je geen begrip”, zegt Lieven Hérie van #wijzijnlokeren. “Uiteraard zijn we ontgoocheld over de berichten van vandaag (maandag, red.). dat het met onze club de slechte richting zou uitgaan. Natuurlijk hadden we zelf ook al onze vermoedens. Vandaar dat we al lang vragende partij waren tot een overleg, maar dan wel een open gesprek en gestoeld op wederzijds vertrouwen.” Ondanks de moeilijke situatie blijven de fans wel pal achter hun geliefde club staan. “We hopen dat de gesprekken de volgende dagen in alle discretie kunnen verlopen en mocht de doorstart er effectief komen, dan willen wij hieraan graag meewerken. Wij blijven hopen dat onze club zich lokaal mag blijven verankeren op een deftig niveau en met de nodige aandacht voor het sterke jeugdproject dat Sporting Lokeren toch wel heeft”, zegt Dirk Bossers namens #wijzijnlokeren.

Deze week nog 2 miljoen nodig

De Lokerse schuldenberg bedraagt ondertussen zo’n vier miljoen euro, waarvan de helft deze week nog moet aangezuiverd worden. ‘t Is echter niet het enige probleem. Ook ex-voorzitter Roger Lambrecht moet immers nog 3,5 miljoen euro overnamegelden krijgen van De Vries. ‘t Is te zeggen, van de geldschieters achter De Vries, wiens rol helemaal is uitgespeeld. Naar verluidt zou Joris Van Thillo - dé grote geldschieter achter de schermen - borg staan voor die 3,5 miljoen. Interessant om te weten is dat De Vries zijn aandelen niet mag en kan doorverkopen zolang er nog uitstaande schuld is aan Roger Lambrecht. Doet hij dat toch, gaan alle aandelen voor één symbolische euro terug naar Lambrecht, tenzij die laatste zijn goedkeuring geeft. Roger Lambrecht (en Van Thillo) heeft met andere woorden de sleutel - van het waterkansje dat Lokeren nog heeft - in handen. Ook de bandenmagnaat is niet gebaat bij een faillissement, want dan is hij z’n 3,5 miljoen kwijt.

De tijd tikt ondertussen genadeloos verder. Enkele partijen - échte clubmensen - proberen nog te redden wat er te redden valt (het stamnummer?), maar het valt te vrezen dat zij veel te laat zijn gecontacteerd door De Vries. Speelde Lokeren zijn laatste match van het seizoen? Die kans zit erin. In dat geval zal er geen sportieve daler zijn in 1B. Voor de Tricolores wacht dan 2de amateur, tenminste als de bondsschulden betaald worden door een eventuele overnemer. Een scenario dat KV Mechelen al meemaakte. Wordt er echter niemand gevonden om de schulden over te nemen, verdwijnt het stamnummer 282. Iets wat Beerschot AC in 2013 overkwam. Tenzij het faillissement alsnog wordt afgewend.