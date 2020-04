Stijn Vreven zag Lokeren elke dag dieper wegzakken: “Opnieuw beginnen in 3de amateur? Dat zal dan toch zonder mij zijn” MXG

21 april 2020

14u50

Bron: Belga 0 Lokeren Stijn Vreven nam op 20 november het roer over van Glen De Boeck als hoofdcoach bij het failliet verklaarde Sporting Lokeren. De Limburger bleef keihard werken en verder training geven, ondanks het feit dat hij al een poos niet betaald werd en diverse beloftes door voorzitter Louis de Vries niet werden nagekomen. De trainer, die bij Lokeren nog een rist andere taken op zich nam, kijkt uit naar een nieuwe club: “Ik wacht alvast tot een nieuwe club me belt, want ik blijf zeer ambitieus”.

“Wat ik meemaakte bij Sporting Lokeren kan ik nooit meer tegenkomen, al ben ik nog 50 jaar trainer. Het had op de duur niet veel meer met topsport te maken. Van maandag tot vrijdag ging het merendeels over het financiële. Op de wekelijkse persbabbel was het op het einde ook altijd van dat. Eind december kwam dat transferverbod. Wij zochten vrije spelers maar plots was daar ook geen geld meer voor. De betere spelers vertrokken daarna, het schip zonk alsmaar dieper weg”, blikt Vreven terug.

Ik was niet enkel voetbaltrainer hé. Ik was ook mental coach, manager, een beetje boekhouder en noem maar op. Stijn Vreven

Louis de Vries was een vat vol loze beloftes. Hij loog spelers, trainers en supporters steeds voor, zo zeggen diverse mensen. “Je hoeft Louis de Vries niet alleen de zwarte piet toe te schuiven. Er waren nog anderen die aan de kant stonden te kijken. Natuurlijk was hij voorzitter en dus de eindverantwoordelijke maar ik zag ook andere mensen die het beste voor hadden met Sporting Lokeren maar niets deden toen het heel slecht ging. Ook zij kwamen niet met een financiële oplossing. Hoe ook, het einde van Lokeren is een zeer triest iets. Ik heb veel energie in het geheel gestoken”, weet Vreven.

Vrije trainer

“Ik hoor dat er gesprekken zijn omtrent een fusie van Lokeren met Hamme om opnieuw te beginnen in 3e Amateurklasse. Dat zal dan toch wel zonder mij zijn. Ik ben net iets te ambitieus om daar trainer te worden”, verzekert hij. “Ik houd misschien toch iets positiefs over aan mijn verblijf bij Sporting. Naast de tonnen respect die ik kreeg van alle fans, ben ik alvast een betere trainer geworden. Daar ben ik zeker van. Ik combineerde op Daknam diverse functies. Ik was niet enkel voetbaltrainer hé. Ik was ook mental coach, manager, een beetje boekhouder en noem maar op.”

Of Vreven financiële compensaties gaat eisen na het faillissement, houdt hij nog in het midden. “Of ik eraan denk een advocaat onder de arm te nemen om mijn financieel gelijk te krijgen? Ik heb gehoord dat enkele spelers dat gaan doen. Ik heb daarover nog niet verder nagedacht. Gaan we ons loon nog zien? Ik wacht alvast af tot een nieuwe club me belt want ik blijf zeer ambitieus. Hoe vlugger ik aan de slag kan hoe beter.”

