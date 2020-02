Stijn Vreven over de situatie bij Lokeren: “Op dit moment zweef ik tussen coach, onderhandelaar, boekhouder en psycholoog” Renzo Van Moortel

21 februari 2020

10u20 0 Lokeren Ondanks de situatie zweeg Stijn Vreven. Suffer in silence. Tot gisteren, enkele uren voor de cruciale raad van bestuur. "Topmensen uit het voetbal raadden me aan te stoppen, maar..." Dat past niet in Vrevens erecode. "Ik ben nog steeds de kapitein van het schip." En die springt niet overboord, die zinkt mee.

"Kijk, dat moet je eens bekijken..." Stijn Vreven duikt achter z'n bureau en opent z'n sporttas. Hij wijst op een tweetal laptops en een Ipad, netjes ingepakt. "Ze hebben me aangeraden om elke avond mijn persoonlijke spullen mee naar huis te nemen." Anders raak je ze misschien kwijt aan de curator. Dat is de situatie waarin Stijn Vreven moet werken.

We spreken de coach donderdagmiddag. In zijn bureau op een troosteloos, verlaten Daknam. "Lokeren is een spookclub op dit moment", aldus Vreven. "Ik voel te veel gelatenheid. Bij iedereen binnen de club, ook bij de spelers." Jongens die niet willen spelen, konden dat persoonlijk melden. Tot gistermiddag had niemand die optie gekozen. "Al zou ik die keuze respecteren, hoor. Maar àls je komt, moet dat aan honderd procent zijn. Want ik ga ervanuit dat we dit weekend spelen. Ik heb geen zin om me belachelijk te laten maken."

Ik vind het ook niet leuk om voor dag en dauw, om 5u15, op te staan, wetende dat je voor die dag niet betaald zal worden, maar ik blijf de kapitein van het schip. Stijn Vreven

In tegenstelling tot een deel van zijn spelersgroep sloot Vreven zich niet aan bij Sporta, hoewel hij nog minstens één maand achterstallig loon te goed heeft. "Topmensen in het voetbal raadden me aan om hiermee te stoppen, omdat hier toch geen eer te rapen valt. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik vind het ook niet leuk om voor dag en dauw, om 5u15, op te staan, wetende dat je voor die dag niet betaald zal worden, maar ik blijf de kapitein van het schip.”

"Eén speler vreesde deze ochtend (donderdag, red.) dat hij niet meer verzekerd was, waardoor hij niet durfde te trainen. Ja, dat zijn dingen... (geërgerd). Die jongen stond met tranen in de ogen, hé. Wij hebben spelers met spaargeld, maar hier lopen evengoed jongen gasten die juist komen piepen. Op dit moment zweef ik tussen een functie als coach, onderhandelaar, boekhouder en zéker psycholoog."

En toch weigert Vreven voorzitter Louis de Vries, z'n voormalig manager, voor de spreekwoordelijk bus te gooien. "Mijn respect voor hem zal altijd overeind blijven. Misschien is hij, net als ik, beetje naïef geweest. Ik voel me niet bedrogen."

