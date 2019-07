Sterk in oefenmatchen, straffe transfers: Lokeren leeft weer dankzij nieuwe baas MVS

17 juli 2019

07u20

Bron: Eigen berichtgeving 1 Lokeren Is de kampioen van 1B nu al gekend? Beetje kort door de bocht misschien, maar vast staat dat Sporting Lokeren een meer dan deftig ploegje zal hebben. Nieuwe baas Louis de Vries zorgt voor een stevige nieuwe wind.

• Abonnees status quo

Alleen maar positieve geluiden vanop ­Daknam. Het is de voorbije jaren wel anders geweest. Waar zullen we beginnen? Een ­degradatie nefast voor de publieke belangstelling? Niet op Daknam. Op dit ­moment verkochten de Waaslanders ruim 1.900 abonnementen, exact evenveel als ­vorig seizoen. Bovendien moet de fandag (nu zaterdag) nog komen. De Lokeren-fan kan de nieuwe wind duidelijk smaken. Opvallend trouwens: één van de hoofdsponsors, ­Silverfin, verlengde zijn contract.

• Sterk in oefenmatchen

De 5-0-winst tegen Monaco? De 2-2 tegen Zulte Waregem? Slechts oefenwedstrijden, maar toch. Monaco – mét Fabregas, Benaglio, Rony Lopes – werd belachelijk gemaakt. En ’t is dat de ondertussen doorgestuurde tester Tshibuabua voor kerstman speelde, of ook Essevee had verloren tegen Lokeren. Glen De Boeck z’n pionnetjes staan meer dan goed.

• Veelbelovende transfers

Dat er met Verhulst, Overmeire, Cevallos, De Ridder en Filipovic –om er maar 5 te noemen – een pak sterkhouders bleven, is één ver­klaring. De transfers die De Vries de voorbije weken deed een andere. De strafste nieuwkomer? Kies zelf maar. Jelle Van Damme? Geen introductie nodig. Jun Amano? Een ploeg uit 1B die de kapitein van het nummer 2 uit de Japanse eerste klasse – ontzettend balvast, technisch loepzuiver – binnenhaalt. Straf.

Of wat dacht u van Anel Hajric (23)? 35 goals in 29 matchen in de Sloveense tweede klasse, ook in deze voorbereiding scoort hij met de ogen toe. Nog een kanshebber is Fran Navarro. Spaans jeugdinternational bij de U17 en U19, gehuurd van Valencia.

De Spaanse spits Fran Navarro tekende deze middag bij Sporting Lokeren. 🖤💛✍️



Bienvenido, @frantoro9 pic.twitter.com/pmR02CDtNr Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link

Francis N’Ganga (34) lijkt de vreemde eend in de bijt. Amper acht matchen vorig seizoen, in Cyprus dan nog. N’Ganga werd er echter niet betaald, en in de vijf seizoenen voordien was de linksback absolute sterkhouder bij Charleroi. Enkel door de komst van Nurio en een dispuut met de Bayats kwam er een einde aan z’n verhaal bij de Zebra’s. De fysieke testen van N’Ganga bewezen bovendien dat hij verre van versleten is.

Lokeren versterkte zich in de breedte nog met Jimmy De Jonghe en maandag met Thomas Nzinga, en probeert ook Abdou Diakhaté (20) in te lijven. Grote belofte (1m93), een paar jaar geleden nog op de radar van Man City. Overbodige spelers verkopen is nu de hoofdzorg. Een ­situatie waar veel andere clubs jaloers op zijn, denken we.

Training session ⚽️



➡️ Eerste training voor Jun Amano pic.twitter.com/cFFxsiPVlr Sporting Lokeren(@ KSCLokeren) link