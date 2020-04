Sporting Lokeren ziet samenwerking met Hamme in rook opgaan Yannick De Spiegeleir & Renzo Van Moortel

21 april 2020

21u14 100 Sporting Lokeren Sporting Lokeren grijpt naast een samenwerking met Vigor Wuitens Hamme om een doorstart te maken in 3e amateur. Op de Raad van Bestuur van Hamme werd het voorstel unaniem weggestemd.

Al voor de start van vergadering in het gemeentelijk stadion van Hamme bleek dat lang niet iedereen gewonnen was voor het idee om samen te gaan met de buren uit Lokeren. De Raad van Bestuur telt heel wat lokale ondernemers die geen brood zien in een verhaal waarbij de eerste ploeg niet meer in Hamme speelt. Zij scharen zich liever achter een scenario waarbij Vigor Wuitens samengaat met de andere clubs uit de gemeente: Robur en Zogge. Na een klein uur vergaderen reed een bestuurslid, die zich in het fusieverhaal kon vinden, kwaad weg. Een teken aan de wand. “We willen de eigenheid van de club bewaren. Er lopen al gesprekken met Zogge en Robur zal daar ook bij betrokken worden. Ook de gemeente staat achter het verhaal”, zegt bestuurslid Marcel Van Mele.

Beloftes

Het jeugdbestuur en de lokale investeerders van Sporting Lokeren hadden hun hoop gevestigd op een samenwerking met Hamme om in de amateurreeksen te kunnen blijven en de jeugd actief te houden op interprovinciaal niveau. Een aantal lokale investeerders uit Lokeren stond klaar om schulden bij Hamme aan te zuiveren in de vorm van een kapitaalsgarantie en ook de spelers en sportieve cel van de 3e amateurclub kreeg mooie beloftes.

Maar dat alles gaat dus niet door. Nadat een eerdere poging afsprong om samen te gaan met KVV Zelzate (2e amateur) lijkt Lokeren nu aangewezen op een entente met een andere club uit de streek om op een zo hoog mogelijk niveau actief te blijven. Sowieso is dit nieuws - na het faillissement van de eerste ploeg - een nieuwe klap voor de supporters en de gerenommeerde jeugdwerking op Daknam. Vandaag nog raakte bekend dat AA Gent het 17-jarige toptalent Mathéo Parmentier wegplukt op Daknam.