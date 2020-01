Sporting Lokeren zet samenwerking op met Chinees bedrijf, stadsbestuur stelt zich vragen

GVS

24 januari 2020

15u22

Sporting Lokeren, hekkensluiter in 1B, gaat een samenwerkingsdeal aan met de groep Ke Hua Sports. Dat is een Chinees vennootschap dat actief is in het voetbal en eigen academies en sportcentra uitbaat. Voorzitter Louis de Vries lichtte de samenwerking toe tijdens een persconferentie in het Daknamstadion. Het akkoord zou een jarenlange wisselwerking omvatten tussen beide partijen. De voorzitter benadrukte dat de eigenheid van de club zal behouden blijven, zowel op juridisch als financieel vlak. Bij het Lokerse stadsbestuur stellen ze zich dan weer vragen bij de samenwerking

“Ik ben verheugd het nieuws te kunnen melden dat Sporting Lokeren een samenwerking aangaat met de Chinese groep Ke Hua Sports. Dat akkoord bestaat er onder andere in dat talentvolle Chinese spelers de overstap maken naar de Waaslandse club met stamnummer 282. Anderzijds wordt Sporting Lokeren het instrument om Europese voetbalexpertise en kennis in China verder uit te rollen”, meldde voorzitter De Vries.

De club kwam de laatste weken negatief in beeld. Niet enkel op sportief vlak. Sporting Lokeren kreeg tevens een transferverbod van de Licentiecommissie van de KBVB wegens financiële problemen.

“Eigenlijk hadden wij deze deal nog wat langer willen uitwerken en binnenskamers willen houden maar de druk op mezelf en Sporting Lokeren was de laatste dagen net iets te groot geworden. Vandaar dat we nu met het nieuws naar buiten komen, in overleg met onze Chinese partners, over onze samenwerking met de groep Ke Hua Sports”, vervolgde de Lokerse voorzitter.

Vraag is waarom de Chinese groep interesse toonde in Sporting Lokeren. “Men kende mij van de tijd toen ik nog spelersmakelaar was. Bovendien bezit Sporting Lokeren ook buiten de landsgrenzen naam en faam. Zo zijn de gesprekken tot stand gekomen. Wij mochten ondertussen meermaals een Chinese delegatie ontvangen. We konden hen overtuigen dat we iets te bieden hadden. Met hun hulp willen wij het project Sporting Lokeren verder uitbouwen”, aldus De Vries.

Sporting Lokeren zou in Belgische handen blijven. “Er komt wellicht op korte termijn een instap vanuit de groep Ke Hua Sports. Het betref een aankoop van enkele aandelen maar dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Sporting Lokeren blijft echter op en top een Belgische club. Ook een eventuele degradatie, waar wij zeker niet aan denken, staat dit akkoord niet in de weg. Er komt binnenkort een betaling vanuit China. Iets vroeger dan afgesproken, gezien onze huidige situatie, waardoor we meer armslag krijgen en zo het transferverbod zo spoedig mogelijk willen laten opheffen”, ging de Lokerse sterke man verder.

Voorts praat de club nog met andere mogelijke partners. “Daaromtrent hopen wij de komende weken nog te communiceren. De gesprekken zijn lopende. Het betreft hier ook een sportieve samenwerking. En op hoog niveau. De eigenheid van Lokeren blijft echter een heel belangrijk iets. Wij willen onder geen beding onze meerderheid afstaan aan buitenlandse groepen”, besloot De Vries.