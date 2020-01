Sporting Lokeren zet samenwerking op met Chinees bedrijf: “Dit moet zorgeloos bestaan van de club waarborgen”

GVS

24 januari 2020

11u19 4 Sporting Lokeren Sporting Lokeren gaat een samenwerking aan met de Chinese groep Ke Hua Sports. Zo moet de 1B-club de moeilijke (financiële) situatie waar het momenteel in verkeert zien te overbruggen. “De deal moet een zorgeloos bestaan van Lokeren waarborgen”, zegt voorzitter Louis De Vries.

Lokeren blijft zo honderd procent in Belgische handen. Wel is er een optie dat de Chinese groep op korte termijn de club voor een minderheidspercentage kan meebesturen. “Door deze samenwerking kan Sporting Lokeren de toekomst op financieel vlak gezond en zorgenvrij aanvatten en de club in alle geledingen opnieuw uitbouwen en moderniseren tot een professionele maar streekgebonden, ambitieuze familieclub”, stelt de Wase club op een persconferentie. “Het maakt voor die samenwerking niet uit of wij nu in 1A of in 1B spelen”, verzekert De Vries.

Naast de financiële impulsen van het bedrijf, omhelst de deal nog enkele andere zaken. “Enerzijds zullen er heel wat talentvolle Chinese jongeren naar Lokeren komen. Die worden hier opgevangen op korte en lange termijn. Zij kunnen hier onder meer sportkampen volgen”, zegt De Vries. “Je mag dus veel Chinese beweging naar Lokeren verwachten. Anderzijds zullen wij ook professionals naar daar sturen. Denk maar aan coaches, jeugdcoaches en leden van de medische staf.”