Sporting Lokeren lost bondsschulden af en is voorlopig gered, investeerders uit Dubai tonen interesse in overname YDS/ABD

11 maart 2020

16u38 76 Sporting Lokeren Sporting Lokeren is - voorlopig - gered. De noodlijdende club uit 1B loste zijn bondsschulden enkele uren voor de deadline af. Een investeringsmaatschappij uit Dubai zou interesse tonen om de Wase club over te nemen.

De eerste stap naar de redding is dus gezet. Sporting Lokeren heeft zijn bondsschulden op de valreep kunnen inlossen en de schrapping is zo voorlopig afgewend. De club is nu nog op zoek naar een nieuwe overnemer om de rest van de schulden te betalen. Daarover kan er later vandaag meer nieuws volgen.

Verwacht wordt dat de spelers morgen, op verzoek van coach Stijn Vreven, de training zullen hervatten om zich voor te bereiden op de play-downs. Daarin neemt Lokeren het op tegen Roeselare, het eerste duel in de best-of-five wordt op 20 maart afgewerkt.

Investeringsgroep uit Dubai

Een investeringsgroep uit Dubai heeft naar verluidt verregaande interesse om de club over te nemen. Volgens de laatste berichten bedraagt de resterende schuldenput die nog moet gevuld worden, maar liefst vijf miljoen euro.

De groep uit Dubai is wellicht de laatste opportuniteit om de club van een faillissement te redden. De investeerders uit de Arabische golfstaat onder leiding van een sjeik zijn op zoek naar een voetbalclub in Centraal-Europa en zien potentieel in de Wase voetbalclub en haar jeugdwerking.

De boekhouding van Sporting Lokeren werd vandaag doorgenomen door twee afgevaardigden van de potentiële overnemer uit Dubai. Gisteravond werd een vertegenwoordiger van de groep gespot samen met de Evergemse schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA) die zou fungeren als contactpersoon.