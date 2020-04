Sporting Lokeren failliet verklaard - rechtbank stelt curatoren aan Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

11u45 314 Sporting Lokeren De ondernemingsrechtbank van Dendermonde heeft Sporting Lokeren failliet verklaard. Dat heeft onze redactie vernomen uit betrouwbare bron. De club uit 1B tekent geen beroep aan. Het einde van een tijdperk.



De ondernemingsrechtbank heeft intussen al twee curatoren aangesteld die het faillissement in goede banen zullen leiden: Vincent Verlaeckt en Catharina Orlent. De club met stamnummer 282 gaat failliet omdat er een schuldenlast was van zowat 5 miljoen euro, naast het feit dat diverse leveranciers niet werden betaald en de lonen van spelers en werknemers van de 1B-club niet meer werden gestort.

En zo haalt de Wase traditievoetbalclub haar vijftigste verjaardag net niet. Uitgerekend op 22 juni 2020 zou Sporting Lokeren exact een halve eeuw bestaan. In 1970 zag de club het levenslicht na een fusie tussen Standaard en Racing Lokeren op het stadhuis van Lokeren.

Sportingvoorzitter Louis de Vries gaf eerder deze ochtend al te kennen niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de rechter. “Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS te halen. En na grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid”, richt de Vries zich naar de fans, die hij bedankt voor hun inzet, steun en toewijding. Gevraagd naar een reactie op het faillissement, laat de voorzitter weten dat hij momenteel niet in staat is te reageren. “U zal begrijpen dat ik op dit ogenblik zowel emotioneel, maatschappelijk als persoonlijk te diep in de put zit om persoonlijk te reageren”, klinkt het.



Ondertussen voerde de jeugdwerking al gesprekken met betrekking tot een fusie met VW Hamme. Dat team is degradant in 2e Amateurklasse. De nieuwe fusieclub zou spelen onder het stamnummer van Hamme en dus volgend seizoen uitkomen in 3e Amateurklasse. Dinsdagavond vindt bij Hamme een cruciale beheersraad plaats.

Uiteraard moeten de partijen eerst een akkoord bereiken. Binnen het kamp van VW Hamme is immers niet iedereen opgezet met een mogelijke fusie met Sporting Lokeren en er zouden ook andere kapers op de kust liggen in het Waasland. Kan wit-zwart-geel niet samenwerken met een andere ploeg, dan verdwijnt de club. Een andere optie is dat er een doorstart komt met de Lokerse buren van SKL Doorslaar of een nieuwe opstart, zij het in vierde provinciale Oost-Vlaanderen.

