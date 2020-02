Spelen met een jongerenploeg of uitslagen geschrapt: wat met 1B bij een faillissement van Lokeren? Niels Vleminckx

19 februari 2020

04u15 0 Lokeren Wat met 1B als Lokeren failliet gaat? In principe blijven er twee opties over. Het zou kunnen dat Lokeren de rest van de competitie afwerkt met een jongerenploeg. KV Mechelen deed dat in 2003 toen de club in vereffening ging.

Maar het kan ook dat er een curator aangesteld wordt, en dat die bepaalt dat de boeken onherroepelijk toegaan. In dat geval moet Lokeren forfait geven. Als het zover komt, zouden de slotmatchen tegen Roeselare en Beerschot op 5-0 eindigen. Stel dat Lokeren voor drie wedstrijden forfait had moeten geven, zouden alle uitslagen van de club zelfs helemaal geschrapt worden. In dat geval was Beerschot ook de grote winnaar: de Antwerpenaren lieten in het begin van de tweede ronde nog twee punten liggen tegen Lokeren, terwijl de concurrenten voor de periodetitel wel wonnen. Voor de periodetitel van OHL zou het niets veranderen. (NVK)

