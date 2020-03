Soap blijft duren: na Raad van Bestuur nu ook vergadering medewerkers uitgesteld bij Lokeren MVS/YDS

10 maart 2020

Sporting Lokeren

't Begint wat afgezaagd te raken. Voor de zoveelste 'D-day' op rij blijft Sporting Lokeren wachten op nieuws van voorzitter Louis de Vries. Na de Raad van Bestuur op maandag stelde hij nu ook een geplande medewerkersvergadering uit.

De klokt tikt ongenadig hard voor Sporting Lokeren. En de tijd die Louis de Vries had om de nodige gelden te vinden, is ondertussen bijna op. Voor woensdag moeten de bondsschulden aangezuiverd worden, zo niet dreigt het faillissement. En dan hebben we het nog niet eens over de schuldenberg van een paar miljoen. Deze namiddag stond normaal een vergadering met de medewerkers gepland, maar ook die werd uitgesteld. Naar verluidt zou De Vries, die via zijn advocaten uitstel tracht te bekomen, gesignaleerd zijn aan de Rechtbank van Koophandel. Of het zou gaan om de afhandeling van het faillissement of de verkoop van de club is niet bekend.

Volgens de communicatieverantwoordelijke van het bestuur wordt er in de vooravond een communiqué verspreidt.