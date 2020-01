Roger Lambrecht verliest geloof in een goede afloop: “Het is voorbij voor Lokeren” ABD/ESK

20 januari 2020

06u32

Bron: TV Oost 8 Sporting Lokeren Het hart van Roger Lambrecht, ex-voorzitter van Lokeren, bloedt. In een interview met de regionale zender ‘TV Oost’ geeft hij aan dat hij al spijt heeft van zijn beslissing om de club te verkopen aan Louis De Vries. Hij vreest dat als Sporting Lokeren degradeert en dat het zonder een fusie wel eens einde verhaal zou kunnen zijn.

Sporting Lokeren staat troosteloos laatste in 1B en het dreigt voor het tweede jaar op rij te degraderen. Ook op financieel vlak gaat het van kwaad naar erger. Bij voormalig voorzitter Roger Lambrecht is het geloof in een goede afloop weg. “Het is al te laat, denk ik. Er is niets meer aan te doen”, vertelt hij. “Als ik zie waar we nu staan, de laatste en wéér verloren... Ik denk dat we de hoop moeten opgeven.”

Lambrecht verkocht Lokeren in juni vorig jaar aan Louis De Vries, een ex-spelersmakelaar. “Ik had met De Vries een overeenkomst op lange termijn, omdat ik dacht dat hij bij machte zou zijn om een goeie ploeg voor Lokeren tot stand te brengen. Maar dat is mislukt. Het is tegengevallen. Het is faliekant afgelopen. Mijn hart bloedt. Het is spijtig. We hebben 25 jaar lang ons best gedaan om met Lokeren toch iets te doen. Na het afscheid valt dit me zwaar.”