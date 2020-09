Preben De Man (Lokeren-Temse) teleurgesteld na wedstrijd tegen Harelbeke: “Niet-gefloten penalty is niet de reden van gelijkspel” Renzo Van Moortel

24 september 2020

00u26 4 Sporting Lokeren Het gezicht van Yves Van Der Straeten stond op onweer, een groot deel van de supporters viseerde de scheidsrechter na een niet-gefloten strafschop. Lokeren-Temse vierde de start van de competitie met ‘mààr’ een gelijkspel tegen Harelbeke. Teleurstelling troef op Daknam.

Rammstein schalde loeihard door de boxen.

De gladiatoren, met skipper Schurmann op kop, liepen de arena in. Lokers burgemeester Filip Anthuenis en erevoorzitter Raoul Van Raemdonck wandelden richting middenstip. Daknam daverde: “Wij zijn van Lokeren...”

Kippenvel, ook op de perstribune.

Dik anderhalf uur later toonde Daknam een heel ander gezicht. Gefluit en gejoel rolden de tribunes af. De spionkop schoffeerde de moeder van scheidsrechter Theuwissen, die voor hij de catacomben indook eerst nog Yves Van Der Straeten moest trotseren. Two-Face Daknam.

Twee strafschoppen

Aanleiding voor die collectieve frustratie was vooral te herleiden tot een niet-gefloten strafschopfout op Preben De Man vijf minuten voor tijd. Die klonk duidelijk: “Oké, ik zoek het contact een beetje op, maar hij raakt mij ongetwijfeld. Hij kan nooit meer bij die bal en gaat te driest in de tackle.”

“Zuur, hé”, sakkerde Yves Van Der Straeten in de catacomben.

Ref Theuwissen lag al niet in de bovenste schuif bij de Lokeraars, nadat hij in de eerste helft wel naar de stip wees toen Schurmann al dan niet handspel maakte. “Een veel lichtere strafschop”, zuchtte De Man.

Voor interpretatie vatbaar. De bal schoot door het pak, de Lokerse aanvoerder ziet ‘m zeer laat op zich afkomen. Maar was zijn arm op dat moment op een ‘onnatuurlijke' positie? Hard to tell. In 1A zou dat een VAR-momentje zijn - benieuwd wat het ‘Referee Departement’ over zo’n fase zou te vertellen hebben.

Ook Van Der Straeten ergerde zich bij momenten dood aan Theeuwissen. Vaak terecht, de man floot zich de longen uit het lijf. Kleine of onzichtbare foutjes die het voetbal stokten.

Hoe dan ook: doelman Espeso weerde de zwak geschoten strafschop. Overigens zijn vierde penaltyredding in drie wedstrijden, die in Hasselt meegerekend. Spelers, bank en tribunes gek van vreugde. Een tweede kippenvelmoment.

Tactisch plaatje

Diep in de tweede helft klom Lokeren - Temse uiteindelijk op voorsprong. De Smet werkte een voorzet van Huygens in eigen doel. Amper vier minuten later kwamen de bezoekers op gelijke hoogte.

Tegen de gang van het spel in, op dat moment. De thuisploeg creëerde het meeste doelgevaar en gaf achterin zeer weinig weg - het defensief blok stond er. Op uitzondering van één uitschuiver van Laurens bij het tegendoelpunt, waar Goossens even goed te weinig rugdekking leek te geven.

De Man zag het tactisch plaatje kloppen: “We wisten wat onze opdrachten waren. Eerst gingen we hoog druk zetten, daarna zakten we iets meer in om op de juiste momenten tegen te prikken. Daarin zijn we sterk. Alles bij elkaar hebben we onze kansjes wel gehad.”

Anderzijds mag Lokeren - Temse niet blind zijn voor de eigen mankementen. Behalve één heerlijke uitzondering, liep het voetballend nog niet altijd even soepel. Ibou en Van Moerzeke samen in de spits lijkt te veel van hetzelfde en alles opgeteld vonden ze elkaar te weinig.

Bovendien werden er te veel kansen gemist. “Het is niet door de strafschop dat we niet gewonnen hebben. De efficiëntie moet omhoog”, gaf De Man toe. Waarop hij foeterde: “We verdienden meer dan een punt.”

Intens en sfeervol

Alle begrip voor die frustratie. Al onthouden wij vooral het positieve. Was het allemaal mooi en academisch? Zeker niet. Maar we zagen wel een voetbalwedstrijd, geen flauw afkooksel. Het was spannend, intens en sfeervol. Er was dik 2.000 man...op een woensdagavond in tweede nationale. De Man glunderde: “Fantastisch, hé. We trekken ons daaraan op.”

Daknam bewees dat amateurvoetbal evengoed plezant kan zijn. Die heftige emoties moet je er dan maar bijnemen...