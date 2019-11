Pijnlijk: De Boeck ontslagen bij Lokeren, nadat hij eerder vandaag nog speech gaf op boekvoorstelling van voorzitter Redactie

19u19 12 Lokeren Glen De Boeck is niet langer trainer van Sporting Lokeren. Dat laat de club uit 1B weten in een communiqué. Ook de staf van De Boeck wordt ontslagen.

“De voorzitter (Louis de Vries, red.) en de directie van Sporting Lokeren hebben vandaag een einde gesteld aan de samenwerking met Glen De Boeck en zijn technische stafleden Lorenzo Staelens en Freddy Heirman”, klinkt het op de website van Lokeren. “Na het wisselvallige parcours tot hiertoe werd gekeken of er nog een basis tot samenwerking én voldoende vertrouwen in alle geledingen van de club aanwezig was om verder te gaan maar dat bleek niet het geval. De club maakt uiteraard de volgende uren en dagen werk van zijn opvolging.”

Lokeren eindigde de eerste periode in 1B pas als zesde plaats en begon met een pijnlijke 0-1-nederlaag tegen Lommel aan de tweede periode. Lokeren miste tegen de Limburgers kans na kans en die laatste nederlaag kost De Boeck nu dus de kop. Pijnlijk, want eerder vandaag had De Boeck nog het woord genomen op de boekvoorstelling van De Vries. “Wat er ook gebeurt, onze vriendschap zal nooit verdwijnen”, klonk het onder meer. Bekijk de volledige speech in onderstaande video.

De Boeck gaf eerder vandaag nog een speech op de boekvoorstelling van voorzitter Louis de Vries: