Overal draait transfercarrousel op volle toeren, behalve bij Lokeren: “Door omstandigheden en buiten onze wil om”

31 januari 2020

0

“Het transferverbod wordt hopelijk begin volgende week opgeheven zodat de club alsnog enkele waardevolle vrije spelers kan aantrekken.” Tja… Kan er iemand Sporting Lokeren melden dat de wintermercato dan gesloten is? Overal draait de transfercarrousel op volle toeren, behalve op Daknam. Daar is het bestuur er niet tijdig in geslaagd om voldoende geld bijeen te krijgen, waardoor het transferverbod niet werd opgeheven. Ondanks de ‘waardevolle samenwerkingsdeal’ met enkele Chinezen vorige week...

“De club kan pas volgende week over de investeringsgelden beschikken. Door omstandigheden en buiten onze wil om.” ’t Is dus opnieuw niet de schuld van Sporting Lokeren zelf, hoeveel pech kan je hebben? De club schreeuwde al weken haar geloof in een goede afloop uit - het moest naar eigen zeggen nog maar één BTW-attest voorleggen. Nu blijkt het geld van de Chinezen pas in februari beschikbaar te zijn, te laat dus om het transferverbod op te heffen. Geen inkomende spelers dus voorlopig bij Lokeren, die ook al laatste staan in 1B.

In een officieel statement laat de club weten deze afloop te betreuren, maar spreekt het zijn vertrouwen uit in de huidige spelerskern. Daar is Stijn Vreven vet mee: hij moet uit noodzaak alweer een spelers uit de B-kern opvissen. Ahmed Said zit na zes weken afwezigheid opnieuw bij de wedstrijdselectie. Toch nog een meevaller.