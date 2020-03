Oplossing voor financieel noodlijdende Lokeren in de maak? Redactie

11 maart 2020

12u01 16 Lokeren Komt er vandaag witte rook vanop Daknam? Volgens de geruchten is er een oplossing voor de financieel precaire situatie in de maak, al wil niemand binnen de club dat voorlopig bevestigen. Later op de dag zou Lokeren wel met nieuws naar buiten komen. Ook al zou dat niet de eerste keer zijn dat de club en voorzitter Louis De Vries dit beloven.

Zoals ook gisteravond, toen er -ongelofelijk maar waar- opnieuw via Louis De Vries géén nieuws kwam over de toekomst van Sporting Lokeren. Eerst beloofde de club dat er in de vooravond een communiqué verspreid zou worden, enkele uren later bleek De Vries alweer aan extreem uitstelgedrag te lijden. “We werken het dossier af en komen morgen met nieuws”, reageerde De Vries gisteravond kort. Nochtans moesten de bondsschulden voor vandaag aangezuiverd worden, wil de voorzitter een faillissement vermijden.

De volledige technische staf is inmiddels tot en met januari uitbetaald. Voor de lonen van februari is het bang afwachten. In normale omstandigheden zouden die op de tiende van de maand – gisteren dus – gestort worden, maar ‘normaal’ is op Daknam al lang niet meer de norm. Bij de spelers blijft de loonachterstand alleszins aandikken. Logisch dat zij de trainingen nog niet hebben hervat, ook al wordt daarmee een degelijke, professionele voorbereiding op de eventuele playdowns op de helling gezet. Vandaag moet er duidelijkheid komen.