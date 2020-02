Onduidelijkheid troef in Lokeren: toch geen witte rook, dit weekend laatste match? MVS

20 februari 2020

Andermaal een belofte niet nagekomen. Waar Sporting Lokeren normaal donderdag ging communiceren over zijn toekomst, is dit niet gebeurd. De club liet donderdagavond weten dat de Raad van Bestuur nog bezig is en dat er pas ten vroegste vrijdag zal worden gecommuniceerd. Een verrassing is dat niet. De Raad van Bestuur werd immers voor een stuk telefonisch gevoerd. Zo zit bestuurslid Joris Van Thillo op de Caraïben en een ander bestuurslid, Eugène Van Koppen, verblijft in zijn woonplaats Monaco. Het is onduidelijk - maar hoogst twijfelachtig - of de overige bestuurslui (Louis De Vries en diens vrouw Daniëlle De Laet, Eric Verhoeven en Alexander Janssen) wél effectief allemaal samen zaten. Alexander Janssen stapte weliswaar eind vorig jaar op, de beëindiging van zijn mandaat verscheen nog niet in het Staatsblad en dus is hij officieel nog bestuurslid.

Laatste match

Wat ondertussen meer en meer duidelijk wordt, is dat de wedstrijd van dit weekend, op Roeselare, - áls die al gespeeld wordt - allicht de allerlaatste van het seizoen zal zijn voor Lokeren. Op de laatste speeldag zou Lokeren thuis Beerschot moeten ontvangen, maar dat wordt onmogelijk aangezien er geen stewards, geen levering van drank, geen catering en ook geen beveiliging is. Des te meer omdat het om een risicomatch gaat. Het is trouwens nog maar de vraag in hoeverre spelers zich nog kunnen opladen om dit weekend tegen Roeselare - als ‘vrijwilligers’ - te spelen. Want wat als iemand zich ernstig blesseert? Wordt vervolgd...