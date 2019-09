Lokerencoach De Boeck voor loodzware klus tegen leider Westerlo: “Eén goaltje, en alles wordt anders” Michaël Vergauwen

13 september 2019

09u01 0 Lokeren Een doelpuntje. Meer heeft Sporting Lokeren volgens trainer Glen De Boeck niet nodig om vanavond eindelijk vertrokken te zijn. Nochtans komt leider Westerlo op bezoek op Daknam. “Er is niets veranderd aan wat we altijd doen.”

Do or die vanavond, toch Glen De Boeck? De T1 van Lokeren lacht ontspannen. “Toch vooral do. We hebben die overwinning nodig, we moeten het gewoon doen. Het was na vorig weekend even alles bij elkaar rapen, al blijf ik erbij dat de omstandigheden mee het resultaat bepaald hebben. Wat ik bedoel? Die onterechte goal vlak voor rust. Valt die niet, is er niets aan de hand. We stonden goed in de organisatie. Maar ook het uitvallen van Davino (Verhulst, red.) heeft zijn rol gespeeld. Onze kapitein was buiten bewustzijn, had zijn tong ingeslikt. Zelfs bij de spelers van Virton was er paniek. Iedereen werd emotioneel, de ene mens gaat daar al makkelijker mee om dan de andere. Natuurlijk waren we daardoor een stukje focus kwijt. Het mag geen excuus zijn voor die 4-0, maar we zijn ook maar mensen. Alles veranderde.”

Op zich is er niks veranderd aan wat wij doen. Alleen moeten we onze kansen afmaken Glen De Boeck

Waarom het vanavond helemaal anders zal zijn? De Boeck weet het antwoord. “We moeten gewoon dat goaltje maken. Dan wordt alles anders”, gaat hij verder. “We moeten spelen zoals thuis tegen Lommel en OH Leuven, alleen zélf eerst scoren. Hadden we tegen dat tegen hen gedaan, spraken we nu helemaal anders. Maar de momenten die je niet neemt, kan je achteraf niet meer inhalen. Op zich is er niks veranderd aan wat wij doen. Alleen moeten we onze kansen afmaken. Oké, op Virton was het minder, maar in de andere matchen kregen we telkens uitstekende mogelijkheden. Zelfs in Union verzamelden we drie honderd procent kansen. Die we vervolgens de nek omwrongen.”

Maar morgen (vanavond, red.) wordt het dus anders. “Er is meer beleving, vertrouwen, automatismen, groei ook”, vertelt De Boeck. “Said raakt fit en zit in de selectie, ook Beridze heeft er weer een week opzitten en komt in aanmerking. Ook Hajric gaan we goed kunnen gebruiken. Ik verwacht er veel van tegen Westerlo, ja. Maar dat doe ik altijd.”