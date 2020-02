Lokeren voorlopig niet van plan om faillissement aan te vragen - Aanvoerder Overmeire: “Unaniem beslist dat we morgen spelen” Redactie

21 februari 2020

21u18 44 Sporting Lokeren De klok tikt genadeloos verder voor Sporting Lokeren, dat voorlopig niet van plan is om het faillissement aan te vragen. Gisteravond vond er een Raad van Bestuur plaats bij de noodlijdende 1B-club en daarop werd beslist om “de nu bestaande pistes die de toekomst van de club kunnen vrijwaren alle kansen te geven.” Aanvoerder Killian Overmeire liet alvast weten dat de spelersgroep unaniem heeft beslist om morgen aan te treden tegen Roeselare. “Voor jullie, voor de jeugdspelers en ook voor onszelf.”

Het water staat Lokeren financieel al enkele weken tot aan de lippen. Eind januari leken de Waaslanders te kunnen rekenen op de financiële steun van de Chinese groep Ke Hua Sports, maar een akkoord blijft voorlopig uit. Maar Lokeren is voorlopig dus niet van plan om het faillissement aan te vragen. “De komende dagen zal de club trachten de bestaande pistes te synchroniseren en te finaliseren”, meldt Lokeren in een communiqué. Normaal zou er gisteravond al gecommuniceerd worden, maar de Raad van Bestuur - die deels telefonisch gevoerd werd - liep uit.

Wij hebben een cashprobleem, dat ontken ik zeker niet, en daar werken we verder keihard aan. En daarvoor bewandelen we diverse pistes Lokeren-voorzitter Louis De Vries

De Vries: “We bewandelen diverse pistes”

Voorzitter Louis de Vries geeft voorts aan dat er nog geen oplossing werd gevonden, maar dat er verder gewerkt wordt. “We hebben gisteren tot laat in de avond gewerkt”, zegt hij bij persagentschap Belga. “Trouwens, dat doen we al een hele poos. Ik slaap de laatste dagen zelfs niet meer. Ik wil Sporting Lokeren weer financieel gezond maken. Wij hebben een cashprobleem, dat ontken ik zeker niet, en daar werken we verder keihard aan. En daarvoor bewandelen we diverse pistes. We zoeken naar een vorm van een kapitaalsinjectie, een aankoop van aandelen, enzovoort. Het is de bedoeling zo snel mogelijk een doende oplossing te finaliseren en zo de club opnieuw financieel gezond is.”

Eén van de namen die genoemd worden als reddende engel is die van Willy Carpentier, oud-ondervoorzitter van de club. “Ik kan niet ontkennen dat we met hem gepraat hebben”, vervolgde De Vries. “Maar hij staat erop dat hij niet in de actualiteit wil komen. Hij maakt deel uit van een onderdeel van een welbepaalde piste. Maar dat is niet de enige piste. Ik kan enkel maar zeggen dat we verder doen op Daknam. En ik blijf bevestigen. Een faillissement van Sporting Lokeren was en is niet aan de orde.”

Aanvoerder Overmeire: “Spelersgroep unaniem beslist morgen aan te treden”

Kilian Overmeire reageerde voor onze camera kort en op Facebook in een uitgebreid bericht op de situatie. “Als kapitein neem ik, ook in deze barre tijden, mijn verantwoordelijkheid. Ondanks de vele perikelen heeft de spelersgroep unaniem beslist om morgen aan te treden. Voor jullie, voor de jeugdspelers en ook voor onszelf. Net als onze fans hopen ook wij snel op verlossend nieuws vanuit de bestuurskamer. Jullie enthousiasme doet de spelers echt wel enorm deugd. Daarom de volgende oproep: kom morgen massaal naar Roeselare en toon dat Lokeren nog niet dood is. Overtuig jullie mede-supporters, ook diegenen die de laatste tijd misschien minder aanwezig waren, om af te zakken naar Schiervelde. Jullie zijn het kloppende hart van deze club, en zolang dat hart klopt, zal Sporting altijd blijven voortbestaan. Wij hopen morgen op jullie massale steun, want #WIJZIJNLOKEREN.”

Lokeren is als rode lantaarn in de Proximus League al zeker veroordeeld de play-downs om het behoud te verzekeren. De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.