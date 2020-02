Lokeren-supporters weigeren overleg met bestuur: “We willen terug au sérieux genomen worden” Renzo Van Moortel

06 februari 2020

19u16 0 Sporting Lokeren De supporters van Sporting Lokeren weigeren voorlopig een gesprek met het bestuur. Dat lieten ze weten in een brief op Facebook, ondertekend door een aantal geëngageerde supporters. “Het vertrouwen is weg.”

Eerst even terug naar vorige week. Na de nederlaag tegen Union verzamelde een groot aantal Lokerse supporters aan het stadion om hun ongenoegen te uit in de huidige gang van zaken. Om dat protest in te dijken, werden een vijftal supporters door enkele bestuursleden uitgenodigd te onmiddellijk gesprek om al hun grieven en frustraties op tafel te gooien. Nadien werd afgesproken om later deze week - gisteravond - opnieuw samen te komen. Maar dat overleg kwam er dus niet - de supporters willen niet.

Om die keuze openbaar te maken én te verantwoorden naar de rest van de Lokerse aanhang postten ze een brief op de Sporting Lokeren Facebook-fanpagina. Dirk Brossers, medeondertekenaar én redactielid van ‘de Sportinger’, geeft extra duiding: “We hebben het gevoel dat we niet worden meegenomen in het verhaal van de club”, aldus Brossers. “We voelen ons niet betrokken. Het vertrouwen in het bestuur is weg.” Volgens Brossers leeft dat gevoel niet enkel bij supporters. Ook zakelijke partners, medewerkers, tot zelf ouders van jeugdspelers hebben het stilaan gehad. Kortom: de volledige club.

Sociaal kapitaal

Daardoor is een onderling gesprek geheel nutteloos, vinden de supporters. “Als er een vertrouwen is, waarop kan je dan bouwen?” Het water is diep. Voor alle duidelijk: deze breuk gaat véél verder dan de sportieve resultaten. Brossers spreekt over “heel veel kleine zaken” die de aanhang tegen de borst stuiten. “Het transferverbod, dat is zeker een element. Maar wij stellen ons veel meer pertinente vragen. Zoals over de Chinese investeerders, bijvoorbeeld. Wij willen onze eigenheid behouden. Ons clubgevoel. “ Volgens Brossers merken de supporters ook een wantrouwen naar hen vanuit het bestuur. “Vooral de communicatie naar supporters is een groot probleem.” Daar stoort het gros van de supporters zich nog het meeste aan. Zoals deze krant al schreef: het bestuur draaide haar supporters een rad voor de ogen. Nu eisen ze duidelijkheid en transparantie, vooraleer ze rond de tafel komen zitten.

“We willen au sèrieux genomen worden. En vooral: het bestuur moet zeggen waar het op staat. Alles is flou, zoals over de niet-betaalde spelers. Het bestuurd zegt dat betaald zijn, maar als je de spelers ernaar vraagt, spreekt hun gezicht boekdelen. Dat heeft een supporter niet graag. Ik heb liever dat ze gewoon de waarheid spreken. Supporters zijn het kapitaal van de club, zo willen we ons terug voelen”, besluit Brossers, die de deur niet definitief dichtgooit. “Ik ben ervan overtuigd dat de voorzitter héél hard werkt. Alleen zou hij daarbij de supporters niet mogen vergeten.” Als er een duidelijk signaal komt vanuit het bestuur, willen de supporters voor 15 februari wel samenzitten.

Ook het bestuur hoop op een snelle ontmoeting. “We betreuren deze beslissing ten zeerste”, laat de club weten aan deze krant. “We hebben er bij de initiatiefnemers dan ook op aangedrongen om een nieuwe datum volgende week én een agendasetting, zodat we hun vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.”

“Wij zijn van mening dat zonder een aanzet om dat vertrouwen echt gestalte te geven het vandaag weinig zin heeft om verder over inhoudelijke zaken te spreken. Wij hopen dan ook een antwoord te krijgen op deze vraag en willen daarover voor 15 februari met de voorzitter en de bestuurders in dialoog gaan tijdens een nieuw overleg.”

“Ondertussen zullen wij ons als geëngageerde supporters verder organiseren zonder dat de bestaande supportersgroepen, bewegingen of organisaties aan eigenheid moeten inboeten. Wij vertrekken vanuit het individuele engagement van eenieder.”

“We hopen dat u ons standpunt begrijpt en zijn graag bereid om vanuit ieders rol mee te werken aan een toekomstgerichte, maatschappelijk en regionaal verankerde familieclub waar we terecht trots op kunnen zijn en die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en een gemeenschappelijk project.”