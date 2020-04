Lokeren-spelers krijgen tot 25.000 euro compensatie

Ten eerste via het zogeheten ‘Fonds Sluiting Ondernemingen’. Zodra de curator de werkovereenkomst van de spelers officieel verbreekt, kunnen ze via de RVA beroep doen op een waarborg van maximaal 25.000 euro. Dat is ook afhankelijk van de hoogte van het loonachterstal en de niet-betaalde vakantiegelden, die geplafonneerd zijn. Maar omdat de verbrekingsvergoeding in de meeste gevallen redelijk hoog zal zijn, zullen de meeste kernspelers wel aanspraak kunnen maken op een bedrag in de buurt van die 25.000 euro.

Een tweede en minder kansrijke piste is dat de spelers, zoals elke schuldeiser, een schuldvordering indienen via de rechtbank. Alleen zal het een aantal jaren duren vooraleer daar duidelijkheid over komt. Bovendien is het zeer twijfelachtig of de curator nog veel activa ten gelde zal kunnen maken - de kans is reëel dat de schuldeisers maar karig of zelfs niet betaald zullen worden.

