Lokeren speelt morgen dan toch tegen Beerschot: “Met volle overtuiging”

27 februari 2020

13u56 0 Sporting Lokeren Ondanks de financiële malaise speelt Sporting Lokeren morgenavond “met volle overtuiging” tegen Beerschot. Dat heeft de Waaslandse club laten weten. “De spelers en technische staf willen dit doen voor de club, de supporters en de volledige jeugdwerking”, staat te lezen op de website.

“De spelers en de technische staf van Sporting Lokeren hebben vanmiddag aangegeven met volle overtuiging de wedstrijd morgenavond tegen Beerschot te spelen”, laat Lokeren weten in een communiqué. “Ze willen dit doen voor de club, de supporters en de volledige jeugdwerking. Mogelijk ook, maar dat hoopt niemand, omdat het een laatste wedstrijd van Sporting Lokeren zou kunnen zijn.”

“Na deze wedstrijd wordt er verder door spelers en technische staf niet meer getraind of play-downs voorbereid, totdat er duidelijkheid is over de noodzakelijke financiële injectie in de club, waardoor spelers, technische staf en personeel kunnen betaald worden. Bovendien willen de spelers en de technische staf alle kansen geven aan de huidige, lopende gesprekken met de investeerders waarvan ze op de hoogte zijn, en die gesprekken niet in het gedrang brengen door het niet spelen van de wedstrijd tegen Beerschot.”

Gisteren weerklonken nog de geluiden dat de spelers er de brui aan wilden geven. Ze weigerden te trainen en dus de match tegen Beerschot voor te bereiden, zolang ze geen zekerheid kregen over een kapitaalsinjectie. Die situatie is nu dus ontmijnd.

Beerschot en Westerlo staan broederlijk op kop in 1B. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie trekt Westerlo vrijdag naar Union, Beerschot gaat dus naar Daknam. Met de inhaalmatch tegen Virton achter de hand heeft Beerschot de beste papieren voor de tweede periodetitel.

