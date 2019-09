Lokeren sluit de rangen na crisisoverleg, spelersgroep geeft duidelijk signaal over Glen De Boeck Michaël Vergauwen

09 september 2019

16u37 8 Lokeren Verwacht vandaag geen grote statements, perscommuniqués of verklaringen van Sporting Lokeren. De club sluit namelijk de rangen na de gemiste seizoensstart.

Er werd vandaag een hartig woordje gepraat over de 1 op 15 en de zware 4-0 nederlaag op Virton, maar de conclusie van zowel de sportieve staf als de directie van de rode lantaarn in 1B is dezelfde: de club is in opbouw en dat vergt tijd. Bovendien gaf de spelersgroep een duidelijk signaal richting bestuur over coach Glen De Boeck. “Allemaal samen hard blijven werken: het is een huizenhoog cliché, maar het is het enige wat we nu kunnen doen. We geloven rotsvast in een goede afloop”, klonk het.

Gisteren werd Lokeren alvast zwaar met de neus op de feiten gedrukt. 1 op 15. Ocharme één doelpuntje gemaakt in vijf matchen. Alleen laatste in 1B. Een ploeg koop je niet, die bouw je. Het cliché wordt dit seizoen nog maar eens bevestigd door Sporting Lokeren. Zestien nieuwe spelers werden er deze zomer aangetrokken. Ruim voldoende om een ploeg en een bank mee te stofferen, maar een hecht geheel ervan maken? Nee, dat is tot op heden nog niet gelukt. Integendeel. Los zand hangt meer aan elkaar dan de Tricolores.

Komt daarbij dat Glen De Boeck bij gebrek aan alternatieven zaterdagavond opnieuw een beroep moest doen op figuren als Tracy Mpati en Guusje Hupperts. Tja… nood breekt wet zeker? En als dan ook nog de omstandigheden tegenzitten… Verhulst en Mpati moesten noodgedwongen gewisseld worden, Virton scoorde de 1-0 na een overduidelijk handsbal.

“Maar de tegenstander was gewoon beter”, zocht De Boeck achteraf geen excuses. “We kwamen nochtans niet echt in de problemen, maar een doelpunt vlak voor de rust sneed onze adem af. Dat was het breekpunt.” Couturier scoorde duidelijk met de hand en viel daarna met zijn onderbeen op het hoofd van Verhulst. Die werd met de draagberrie afgevoerd. “Tijdens de rust ging het enkel over Davino, dat doelpunt en de scheidsrechter en niet meer over de match”, zuchtte De Boeck. “Na rust toonde we te weinig veerkracht en slikten we te makkelijk goals. We zijn niet weerbaar genoeg en lopen te veel achteruit. Diaby was een lichtpuntje, ook Seth (De Witte, red) was niet slecht. Maar dat is niet genoeg als je wil winnen. We zijn zoekende naar evenwicht. En ik vind dat normaal in onze situatie. Evident is het allemaal niet. Maar we moeten verder, en vanaf maandag weer heel hard blijven werken”, aldus de Lokerse trainer.

Medelijden

Sterke man Louis de Vries had zich zijn citytripje Virton wel enigszins anders voorgesteld. Hij zag met lede ogen aan hoe zijn team compleet kopje onder ging. “Het is onbegrijpelijk. We staan hier echt perplex”, zuchtte de nieuwe voorzitter van de Waaslanders. “Dit was een complete wanprestatie. Ik heb er geen andere uitleg voor. Ik heb medelijden met de supporters die zover gereden hebben. Er was geen samenhang, we hebben geen kans gecreëerd. Morgen (vandaag, red.) gaan we toch eens praten met de trainer. Ons licht eens opsteken. Nu al een evaluatie maken kan en wil ik nog niet doen.”