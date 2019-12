Lokeren op weg naar amateurs? “Ik ben nog nooit zó belachelijk gemaakt” MVS

09 december 2019

Lokeren staat troosteloos laatste in 1B. Roeselare - nochtans geen hoogvlieger in 1B - tikte Lokeren na rust van het kastje naar de muur. Het won met 1-3. "Ik ben nog nooit zó belachelijk gemaakt", reageerde doelman Davino Verhulst. Trainer Stijn Vreven: "We speelden niet als degradatiekandidaat, maar als degradant. Hier op Lokeren is alles oké en gezellig. Maar dat mág niet nu! We kunnen gewoon geen voetbalmatch van 90 minuten aan." De laatste keer dat een ploeg in ons land in twee jaar tijd van eerste klasse naar eerste amateur/derde klasse zakte, dateert al van ruim 20 jaar geleden. KV Kortrijk overkwam het tussen 1998 en 2000.

