Exclusief voor abonnees Lokeren komt in handen van een kat met negen levens Duizendpoot Louis De Vries ziet het altijd groots Rudy Nuyens

07 juni 2019

20u34 0 Lokeren Met de overname van Sporting Lokeren zet Louis De Vries (72) de zoveelste grote stap in een rijk gevulde carrière. De Antwerpenaar is een duizendpoot. En elk project waar hij zijn schouders onder zet, ziet hij groots.

Louis De Vries verwierf op jonge leeftijd grote bekendheid in de muziekwereld. Hij richtte in 1966 ‘Brain Trust Music’ op en vestigde zich in de legendarische Antwerpse club ‘Pannenhuis’. De Vries werd manager van onder andere Ferre Grignard, The Pebbles – die hij in 1967 in het voorprogramma van Jimi Hendrix wist te loodsen in de vermaarde ‘Olympia’ in Parijs - en Raymond van het Groenewoud, maar hij maakte ook naam en faam als concertpromotor. Hij zat mee achter de organisatie van Jazz Bilzen – het eerste grote festival in België - en haalde grote namen als Pink Floyd, The Kinks, The Doors en John Lee Hooker naar ons land.

Na tien lucratieve jaren in de muziekbusiness maakte De Vries een eerste grote carrièremove. Als directeur bij Antwerp zette hij zijn eerste stappen in de voetbalwereld. Acht jaar lang had hij op de Bosuil de dagelijkse leiding in handen, met als hoofddoel de professionele uitbouw van de oudste club van het land. De Vries vertegenwoordigde de ‘Great Old’ ook in de directie van de Profliga, de voorloper van de huidige Pro League. De vooruitstrevende ideeën van De Vries zorgden voor veelvuldige wrijvingen met voorzitter Eddy Wauters. In 1984 eindigde de samenwerking tussen De Vries en Antwerp.

