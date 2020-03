Lokeren heeft nog steeds overname nodig: voorlopig gered, maar geen gejuich

TTV/YDS/VMRD/MVS/RN

12 maart 2020

03u00 0 Lokeren De bondsschuld is ­afgelost, de schrapping voorlopig voorkomen. Tot zover het goeie nieuws voor Sporting ­Lokeren, dat nog steeds wacht op de verlossende over­name. In afwachting daarvan weigeren de spelers de training te hervatten.

D-day voor Sporting Lokeren gisteren, waar Louis De Vries in eerste instantie ongeveer 10.000 euro bondsschulden heeft afgelost. Een minuscuul stapje in de goeie richting – dankzij die tegemoetkoming is er nog steeds hoop voor stamnummer 282. Uit de brand is Sporting Lokeren allesbehalve. De Vries is nog steeds op zoek naar een overnemer, die borg kan staan voor de schuldenberg van meer dan 5 miljoen euro – vóór vrijdag een absolute noodzaak met het oog op het behalen van de licentie voor volgend seizoen. Die schuldenberg bestaat uit achterstallige spelerslonen, tekengelden bij inkomende transfers, RSZ-schulden, makelaarslonen en schulden bij leveranciers en andere clubs. Vindt De Vries vandaag geen oplossing, dan krijgt Lokeren in principe geen licentie voor 1A en 1B.

Schulden schrikken af

Wat potentiële overnemers ­betreft, onderhandelde De Vries gisteren tot in de late uurtjes met investeerders uit Dubai. Die zijn op zoek naar een club in Europa en lieten hun oog vallen op het noodlijdende Lokeren. Tussenfiguur bij de onderhandelingen is de Evergemse schepen Kenny Ketels. Naast voorzitter van een lokale voetbalclub ook een vriend van clubicoon Killian Overmeire. Niet alleen schrikt de schuldenberg hen mogelijk af, ook moet De Vries nog steeds 3,5 miljoen euro betalen aan ex-voorzitter Roger Lambrecht. Gebeurt dat niet vooraleer de club wordt overgenomen, dan komen alle aandelen auto­matisch opnieuw in handen van Lambrecht in ruil voor de symbolische som van één euro. De tijd tikt weg in het nadeel van Sporting Lokeren, waarvan de aanhang eerder meermaals gesust werd met valse beloftes. Zo was een samenwerkingsverband en miljoenendeal met het Chinese Ke Hua Sports ­vorige maand in de maak – een deal die al dan niet wegens overmacht is afgesprongen.

Nog geen trainingen

Op vraag van coach Stijn Vreven leken de trainingen met het oog op de eerste wedstrijd in de play-downs op 20 maart tegen Roeselare vandaag hervat te worden, maar dat is voorlopig niet het geval. De spelers, die nog steeds wachten op hun geld, weigeren dit te doen alvorens er goed nieuws uit de bus komt. Wat dat betreft, is het aflossen van de schulden aan de bond onvoldoende om de groep opnieuw op het oefenveld te krijgen. Zo blijft het spannend op Daknam, waar slechts een eerste hindernisje genomen is door het betalen van de bondsschulden.