Lokeren gaat samenwerking aan met Guineese eersteklasser, ongenoegen bij supporters groot RVM

08 maart 2020

20u38 22 Sporting Lokeren Sporting Lokeren heeft een principe-akkoord tot een samenwerking gesloten met Le Hafia FC, een Guineese eersteklasser. De supporters schreeuwden al hun afkeer uit.

Louis De Vries liet eerder deze week weten dat hij “tienduizenden kilometers” had afgelegd om Sporting Lokeren te behoeden voor een faillissement. En zie: de Lokerse voorzitter hield woord. In navolging van de samenwerking met het Chinese Ke Hua Sport heeft De Vries een akkoord gesloten met een nieuwe buitenlandse financiële partner.

In Guinee, of all places. Daar zou Lokeren gaan samenwerken met eersteklasser Le Hafia FC, meervoudig kampioen in de Guineese Ligue 1. Die zou in ruil voor financiële steun aan Sporting Lokeren naar eigen zeggen een dubbel strategisch doel bereiken. Enerzijds opent het een extra afzetmarkt - lees: Lokeren - voor Guineese talenten, anderzijds kan het profiteren van de Lokerse knowhow op vlak van management en sportieve prestaties. Momenteel gaat het om een principe-akkoord met Hafia, in de komende weken zou de samenwerking officieel worden. Kortom: geld voor De Vries, extra kansen voor Guineese voetballers. Iedereen content, toch?

Ongenoegen bij supporters

De supporters in ieder geval niet. Meteen na het uitlekken van het principe-akkoord schreeuwden zij hun ongenoegen uit. De supporters vrezen - niet onterecht - dat de ziel van hun club met deze deal verkocht zal worden. Liever zien zij lokale investeerder, en voormalig ondervoorzitter, Willy Carpentier Sporting Lokeren een levenslijn toewerpen. Eerder werd al bekend dat een groep rond Carpentier de bondsschulden zou willen aflossen om volgend seizoen een doorstart te maken in tweede amateur, maar dat De Vries opteert voor een buitenlandse investeerder om een faillissement af te wenden.

De Lokerse voorzitter reageerde kort op de grieven de supporters. “Hafia is een samenwerking voor de toekomst. Er zijn andere prioriteiten die maandag hun beslag krijgen”, zo klonk het in een bericht aan de supporters. Maandagavond vindt op Daknam een zoveelste levensbelangrijke raad van bestuur plaats. Als die niet alweer uitgesteld wordt, welteverstaan. Tovert De Vries morgenavond nog een wit konijn uit z’n hoge hoed?

