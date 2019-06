Lokeren gaat bij het BAS in beroep tegen beslissing Geschillencommissie om Waasland-Beveren vrij te pleiten DMM

03 juni 2019

Lokeren gaat bij het BAS in beroep tegen de beslissingen van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in het dossier matchfxing. Die Geschillencommissie pleitte Waasland-Beveren vrij. De redding van Waasland-Beveren betekent dat Lokeren degradeert en dat wil de club nu aanvechten. “Ik zal de clubleiding aanraden om die beslissing aan te vechten”, gaf Lokeren-advocaat Walter Van Steenbrugge gisteren nog aan.

Die raad heeft de club nu ter harte genomen. In een mededeling op de clubwebsite gaat het als volgt: “Na overleg heeft KSC Lokeren besloten, om op advies van onze raadsman, meester Van Steenbrugge, naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) te trekken in het dossier matchfixing. Onze advocaat heeft de voorbije dagen uitvoerig het vonnis van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal kunnen bestuderen. Op zijn aanraden zal morgen de beroepsprocedure voor het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) worden opgestart. De club volgt meester Van Steenbrugge in zijn overtuiging dat hiervoor voldoende juridische gronden zijn om deze stap te zetten.”