Lokeren fusioneert met KSV Temse MVS/YP

22 april 2020

17u55 122 Lokeren KSV Temse en Sporting Lokeren. Dat wordt de nieuwe fusieclub in het Waasland. Later vanavond wordt de nieuwe fusieclub, die door het leven zal gaan als KSC Lokeren-Temse, boven de doopvont gehouden. Temse kwam tot voor vandaag uit in de Tweede Amateurklasse.

Eerder greep Sporting Lokeren al naast een samenwerking met Vigor Wuitens Hamme om een doorstart te maken in 3de amateur. Het jeugdbestuur en de lokale investeerders van Sporting Lokeren hadden hun hoop gevestigd op een samenwerking met Hamme om in de amateurreeksen te kunnen blijven en de jeugd actief te houden op interprovinciaal niveau. Een aantal lokale investeerders uit Lokeren stond klaar om schulden bij Hamme aan te zuiveren in de vorm van een kapitaalsgarantie en ook de spelers en sportieve cel van de 3de amateurclub kregen mooie beloftes. Maar dat alles ging dus niet door. Nadat een eerdere poging afsprong om samen te gaan met KVV Zelzate (2de amateur) moest Lokeren op zoek naar een andere partner, en dat is dus KSV Temse geworden.

Ook dat team, wiens jeugdwerking drie sterren heeft en dus interprovinciaal mag spelen, zou naar verluidt in geen te beste papieren zitten. Nochtans klonk er begin deze maand positief nieuws op de clubwebsite. “Terwijl volgens de media de hele Wase voetbalwereld in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen, wil onze club benadrukken dat alles nog zo zwart niet is als de buitenwereld nu wel denkt”, zo klonk het toen onder meer. Maar intussen liggen de kaarten helemaal anders.

Yves Van Der Straeten, de voormalige doelman van onder meer SK Lierse, is er trainer, terwijl er met Ernest Nfor (voormalig spits bij onder meer AA Gent, Zulte Waregem en KV Kortrijk) nog bekend volk rondloopt.