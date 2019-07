Lokeren berust in 1B, maar dient schadeclaim in: “De bond heeft er een zootje van gemaakt” ODBS

17 juli 2019

21u54

Bron: Belga 1 Lokeren Nu het BAS zijn finale vonnis heeft geveld over de matchfixingzaak, legt Lokeren zich neer bij de degradatie naar 1B. In tegenstelling tot Beerschot berust het in de uitspraak. Al is de woede over de manier waarop de tuchtprocedure verliep nog niet bekoeld. “De voetbalbond heeft zichzelf gemarginaliseerd, daar is Lokeren het grootste slachtoffer van”, foetert clubadvocaat Walter Van Steenbrugge.

Omdat het BAS bevestigde dat KV Mechelen ontsnapt aan degradatie, werd ook de rol van Waasland-Beveren niet meer ten gronde behandeld. Onrechtvaardig, vindt Vansteenbrugge. “Ik vind dit een kaakslag voor het voetbal en de supporter. Door deze uitspraak is het absoluut mogelijk op het einde van het seizoen, wanneer de belangen het grootste zijn, te frauderen. Zolang het niet voor 15 juni van het seizoen ontdekt is, wordt het toch met de mantel der liefde toegedekt”, merkte de advocaat van Lokeren op. “Als je de boel op die manier belazerd hebt, moeten daar sancties tegenover staan. En niet alleen voor de bestuurders die het gedaan hebben. Dat is hier niet gebeurd in het geval van Waasland-Beveren. Wel bij KV Mechelen, maar zij komen er vanaf met een kleine bestraffing waar men nauwelijks impact van zal voelen.”

Toch had Van Steenbrugge de bui al een beetje zien hangen. Vooral de KBVB heeft voor de West-Vlaamse advocaat boter op het hoofd. “Op organisatorisch vlak heeft de bond er een zootje van gemaakt. Er is geen sluitend reglement, dat zelfs nog tijdens de procedure werd aangepast. De bond heeft zichzelf gemarginaliseerd”, aldus Van Steenbrugge, die ook uithaalde naar bondsprocureur Kris Wagner. “De bondsprocureur gaat niet in beroep tegen de vrijspraak van Waasland-Beveren. Hij draait volledig zijn kar, want in eerste aanleg vorderde hij nog de degradatie. Dat is complete willekeur!”

“Niet procederen om te pocederen”

En ook het BAS bleef niet gespaard. “We mochten er slechts 20 minuten pleiten, waardoor we in een keurslijf werden gedwongen. Dat is een rechtstaat en een orgaan als de voetbalbond onwaardig. De advocaten van KV Mechelen klaagden de hele procedure over een gebrek aan tijd, maar dat is net hun bondgenoot geworden. Men moet mij niet komen vertellen dat die arbiters, die ook nog eens af te rekenen hadden met drie wrakingsverzoeken, genoeg tijd hadden om al die duizenden pagina’s te lezen. Je zit hier met pure corruptie, en de bond laat de ene club helemaal vrijuit gaan en de andere wegkomen met schnabbels (sic). Dat is een schande.”

Van Steenbrugge zal dan ook een schadeclaim indienen voor Lokeren, maar zal geen procedures meer instellen tegen de uitspraak. “We berusten in ons lot van 1B. Ik ga niet procederen om te procederen, dat is zinloos. Je moet rechters niet bestoken met procedures waarvan je op voorhand weet dat je ze gaat verliezen”, aldus de advocaat. “Ik hoop dat de bond heel snel werk maakt van zijn reglement. Dat ze de regels maar eens laten opstellen door mensen die daar wel kaas van hebben gegeten, zodat het reglement EVRM-proof is. Want ik heb al veel tuchtprocedures gewonnen door dat wankele reglement. Iedere keer is het prijs!”