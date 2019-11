Kosten falende spitsen Lokeren-coach De Boeck zijn kop? “Ik ga vanavond geen trainer ontslaan” Michaël Vergauwen

16 november 2019

23u04 0 Sporting Lokeren Wat baten schoen en bal als de spits niet scoren kan? Tién grote kansen telden we voor Lokeren. Tien! Daarvan hadden er áltijd drie binnen moeten zitten. Minstens. Lommel kreeg drie kansen, maar scoorde wél. Eindstand: 0-1. Efficiëntie. Realisme. 1B-voetbal. Ziedaar het verhaal van Lokeren dit seizoen. Mooi proberen voetballen, kansen bij de vleet. Maar goals? Helaas. En elke keer dat fatale tegengoaltje. De o zo gehypte tweede periode startte vanavond met een héél valse noot op Daknam.

Niet voor het eerst dit seizoen waren de Waaslanders (veruit) de beste ploeg op het veld, maar bleven ze uiteindelijk met lege handen achter. Het Lokerse publiek schoot wél raak. Voor de match met spandoeken (‘Vandaag start periode 2, excuses tellen niet meer mee’, ‘Het bouwverlof is gedaan’), rookbommen en vuurwerk, tijdens en na de wedstrijd met spreekkoren en fluitconcerten. Bij het aanheffen van ’Wij willen voetbal zien’ moesten we toch even fronsen, want als er één ploeg voetbalde, was het Lokeren wel.

En misschien ligt net dáár het grote probleem van dit team: Lokeren wil voetballen. Balletje rond laten gaan, geduldige opbouw, flankwissels,… noem maar op. Leuk als je scoort. En wint. Frustrerend als je kans na kans verkwanseld en punt na punt weggooit. Ooit houdt het op. Stop dus met voetballen, Lokeren. Pas je spel eindelijk aan 1B aan. Loerend op dat ene kansje om toe te slaan. En het ook doen. Het moet niet mooi zijn. Absoluut niet. Lommel won vanavond lelijk. Roeselare won vorige week lelijk. Enzovoort.

Gebeten hond voor het thuispubliek vanavond was -geen verrassing- Glen De Boeck. Maar dat z’n spelers geen van alle kansen afwerkten: daar kan hij niet aan doen, toch? 2-1, 3-1, 4-1, 5-1: ’t waren allemaal terechte uitslagen geweest. Met 1-1 had Lokeren al minder gekregen dan het verdiende, met 0-1 al helemaal. Afwachten of De Boeck deze nederlaag -en de 13 op 45- overleeft. Het woord is aan Louis De Vries.

Louis de Vries: “Ik ga vanavond geen trainer ontslaan”

Lokeren-voorzitter Louis de Vries wou na de thuisnederlaag tegen Lommel reageren. Uiteraard was hij heel ontgoocheld. “Natuurlijk is deze nederlaag heel teleurstellend”, vertelde hij. “Maar dan heb ik het vooral over de tegenslag die we hadden en het gebrek aan afwerking. Dat was volgens mij vooral te wijten aan pech. We waren de betere ploeg en hadden genoeg kansen om drie wedstrijden te winnen. Maar ik ben in de eerste plaats ontgoocheld om het gebrek aan support. Een supporter moet steunen. En ik weet dat het niet verstandig is om tegen de fans in te gaan, maar hier kan ik niét aan toegeven. Ik vind het héél spijtig dat men de spelers niet steunt en vooringenomen naar een wedstrijd komt. Dat was absoluut niet aan de orde.”

Of Glen De Boeck onder druk staat wilden we graag weten van De Vries. “De trainer staat al weken onder druk. En ik ook. Maar we gaan hier toch nog eens rustig over nadenken. Niet over een beslissing, want ik ga vanavond geen trainer ontslaan. Op grond van wat ik zag, op grond van wat de spelers toonden kan niemand mij vanavond overtuigen, of beweren dat ze niet geprobeerd hebben of tegen de trainer gespeeld hebben. Ik heb alleen maar gezien dat wij 90 minuten hebben proberen aanvallen. Ik vind dat we héél veel pech hebben gehad.”

De Boeck: “Ik voel me totaal niet aangesproken”

De trainer heeft het gedaan. Lokeren verloor -niet voor het eerst- onterecht dit seizoen en dat is de schuld van trainer Glen De Boeck. Zo denkt de modale Lokeren-fan er tenminste over. De Boeck zucht als we hem daarmee confronteren.

“Wij spelen goed voetbal. Wij creëren kansen. Vandaag, vorige week. Genoeg kansen voor 6 op 6. Ik voel mij dan ook totaal, écht niet aangesproken. Ik vind dat wij in stijgende lijn zijn. Alleen de resultaten zijn er niet. En als de mensen dan vinden dat Glen De Boeck daarvoor verantwoordelijk is, dan moeten ze dat maar vinden.”

Peter Maes: “De Boeck treft geen schuld”

Opvallend: bezoekend trainer Peter Maes brak een lans voor zijn collega Glen De Boeck. “Hem treft geen schuld. Hij kan ze er zelf toch niet intrappen hé? De verhouding van het aantal kansen vanavond was 10-3 hoorde ik. Dan is het Lommel zijnde heel moeilijk om te winnen. Dan kan je er misschien eentje of twee over de streep trekken, maar dat blijft niet duren. En als je dan de coach bent van de ploeg die zoveel kansen krijgt, maar niet wint, dan sta je machteloos. Kansen afdwingen: da’s het belangrijkste.”

In tegenstelling tot De Boeck, kreeg Maes wél steun van het Lokerse publiek. “Ik heb hier een fantastische tijd gehad, en ik kan dus niet zeggen dat deze steun me niets doet. Ik ben een Limburger, maar voel me voor een stuk Oost-Vlaming. Ik vind het fijn dat de Lokeren-fan nog altijd heel veel respect heeft voor mij, maar zij moeten in de eerste plaats hun éigen team keihard steunen. Want niet scoren, tast het vertrouwen aan. Wat scoren dan weer nog moeilijker maakt. Dan is de steun van de fans heel belangrijk.”