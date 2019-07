Jelle Van Damme is eerste toptransfer van nieuwe Lokerse voorzitter De Vries: “Verwachten veel van hem” ODBS

03 juli 2019

15u18

Bron: Belga 0 Sporting Lokeren Lokeren en kersvers voorzitter Louis de Vries hebben met Jelle Van Damme (35) een eerste toptransfer gerealiseerd. De in Lokeren geboren verdediger komt terug naar de club waar het voor hem allemaal begon. Hij was vrij nadat bij Antwerp beslist werd dat hij niet meer in het plaatje paste. Bij Lokeren ondertekende hij een contract voor één seizoen, met optie, en krijgt hij zijn vertrouwde rugnummer 37.

“Iedereen is opgetogen met de komst van Jelle Van Damme, de reacties van de supporters liegen er niet om”, vertelt voorzitter De Vries. “Van Damme is een figuur in het Belgische voetbal. Hij bouwde een internationale carrière op en speelde 32 interlands met de Rode Duivels. Hij heeft nog veel ambitie en verkeert nog altijd in de fleur van zijn leven. We verwachten dan ook heel veel van hem als leidersfiguur.”

De onderhandelingen tussen Lokeren en Van Damme verliepen vlot. “Een kleine drie weken geleden hebben we een eerste keer contact gezocht met hem. Toen al straalde hij enthousiasme uit. Jelle had wel aanbiedingen vanuit binnen- en buitenland, maar uiteindelijk konden wij hem over de streep trekken. Ik denk dat het emotionele een belangrijke rol heeft gespeeld.”

“Aanvankelijk wou hij wel geen contract tekenen bij een club die mogelijk in 1B speelt. Maar na enkele gesprekken, en de uitleg van mijn visie op de toekomst met deze club, veranderde hij van mening. Ik haalde hem destijds weg bij zijn jeugdclub Lokeren om zijn loopbaan te starten in Germinal Beerschot. Dat zal ook wel een rol gespeeld hebben. We gaan dit team verder uitbouwen. Er is nog versterking op komst. Wij zijn bezig met een, zeg maar, kanjer. Een buitenlander, een nummer 10. Meer kan ik nog niet zeggen. We hopen na dit weekend een overeenkomst te bereiken. Het is ook afwachten wie er vertrekt en wie er weg moet. We maken er werk van.”

Van Damme: “Besef het nog niet goed”

“Voor deze transfer ga ik af op mijn gevoel”, vertelde Van Damme. “De afgelopen weken zat ik samen met voorzitter Louis de Vries en trainer Glen De Boeck. Zij wisten mij te overtuigen. Lokeren is mijn thuisstad. Ik ben hier geboren, woonde hier een hele tijd en begon hier te voetballen. Zo ontstaat een emotionele band. Dat ik hier nu sta met een voetbalshirt van Lokeren is speciaal, ik besef het nog niet zo goed.”

De carrière van Jelle Van Damme begon pas echt bij Germinal Beerschot. “Ik was 17 jaar toen ik onder Georges Leekens een eerste keer werd opgetrommeld voor de eerste ploeg van Lokeren. Dat was de periode met de betreurde Suad Katana, Patrice Zere en Runar Kristinsson. Het was de bedoeling om te blijven bij Lokeren, maar het bestuur was een afspraak vergeten. Dan kwam Louis de Vries, toen nog spelersmakelaar, op de proppen en die loodste me naar Germinal Beerschot. Daarna volgde Ajax en de rest is geschiedenis.”

In welke divisie Lokeren volgend seizoen zal uitkomen, is nog niet helemaal duidelijk. “Is het 1B, dan is het zo. Natuurlijk speel ik liever in 1A, maar anders geven we alles het reeksje lager. Dat is een mindset. Het is aan ons, de spelers, om onze club weer naar 1A te brengen. En dat het liefst zo snel mogelijk. Ik hoor dat men hier een mooi verhaal wil uitbouwen. Ik tekende een contract voor één seizoen met optie. Ik kom hier niet om uit te bollen. Verre van zelf. Ik stap in een nieuw project en ik ga me ten volle inzetten. Zoals altijd.”