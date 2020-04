Huwelijk in de maak tussen Sporting Lokeren en Vigor Wuitens Hamme? VMRD/YDS/MVS

19 april 2020

20u00 4 Lokeren De kans dat voetbalclub Sporting Lokeren in haar huidige vorm tegen morgenavond nog bestaat, is vrijwel onbestaande. De Waaslanders verschijnen maandagochtend voor de ondernemingsrechtbank van Dendermonde en die zal hen naar alle waarschijnlijkheid failliet verklaren. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een doorstart met de buren van VW Hamme.

De club bouwde de voorbije maanden enorm veel schulden op en kon die tot op heden niet aanzuiveren. Vlak voor het weekend schermde voorzitter Louis De Vries wel nog met de interesse van een nieuwe buitenlandse overnemer, maar zoals verwacht bleef het daarover de voorbije dagen stil. Echt serieus werd die piste trouwens nooit genomen - De Vries belooft al maanden een oplossing die er nooit kwam. Vrijdag leek De Vries de ondernemingsrechtbank nog om uitstel te willen vragen, maar uiteindelijk nam hij die optie niet. Een faillissement is dus onafwendbaar. In dat geval worden de spelerscontracten ontbonden, keert het stadion door de erfpachtregeling terug naar het stadsbestuur en wordt er een curator aangesteld die de verder financiële afhandeling zal coördineren. De club kan wel nog beroep aantekenen.

Huwelijk met Hamme?

Ondertussen wordt door lokale partijen werk gemaakt van een leven nà het faillissement. Zo lopen er al enkele weken onderhandelingen met VW Hamme, afgelopen seizoen hekkensluiter in tweede amateurklasse, om de handen in elkaar te slaan. Vooral voor de jeugd van Sporting zou dat een oplossing kunnen bieden, aangezien de Hamse jeugd op interprovinciaal niveau - het niveau vlak onder elite – uitkomt. Bovendien gingen in het recente verleden al redelijk wat Lokerse beloften hun geluk beproeven bij de Wuitens. Een eventuele samenwerking kan de honderden jeugdspelers op Daknam een toekomst bieden, maar tot een overeenkomst kwam het vooralsnog niet.