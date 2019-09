Habib Habibou (32) officieel voorgesteld bij Lokeren: “Enorm gemotiveerd, anders zou ik hier nu niet zitten” Michael Vergauwen

26 september 2019

07u31 0 Lokeren Habib Habibou (32) zeg. Sporting Lokeren stelde de aanvaller gisteren officieel voor. Van een verrassende transfer gesproken. De voormalige spits van Charleroi, Zulte Waregem en Gent speelde in 2019 immers nog geen officiële match en leek in alle stilte de voetbalschoenen aan de haak te hebben gehangen.

Los van zijn vele goals en assists herinneren we Habibou vooral van die ene wedstrijd in 2010 toen hij een eend hardhandig over de boarding gooide. Het filmpje werd op Youtube meer dan 150.000 keer bekeken. “Wist je trouwens dat we toen tegen Lokeren speelden?”, knipoogt hij. Habibou oogt verrassend scherp, ook al speelde hij voor het laatst een wedstrijd met inzet op kerstdag vorig jaar.

“Het begon nochtans goed daar bij Maccabi Petach Tikva”, vertelt hij. Tot bleek dat Habibou z’n gezin niet mee kreeg naar Israël. “Er waren problemen met de visa van de kinderen. Ze zaten in de VS en in België, maar dus bijna een jaar niet bij mij. Dat was erg lastig. Bovendien had ik niet het gevoel dat de club er alles aan deed om me te helpen. Het heeft er mee voor gezorgd dat ik nu voor Lokeren koos. Ik kon enorm, énorm veel geld verdienen bij andere teams, maar Lokeren heeft me overtuigd. Ik heb er zin in en heb de juiste keuze gemaakt denk ik.”

Maesschalck

Een jonge collega van een andere krant wil van Habibou graag weten wat hij bij Lokeren wil bewijzen, maar drukt zich een beetje ongelukkig uit. De eergierige spits zet hem meteen op z’n plaats. “Bewijzen? Heb ik dan nog iets te bewijzen, vind je? Ik denk het niet, toch? Ik heb België destijds door de grote poort verlaten (het Franse Rennes betaalde in 2014 ruim 2 miljoen euro aan AA Gent voor de spits, red) en heb overal veel goals gescoord, maar nu ben ik terug. Ik ben enorm gemotiveerd, anders zou ik hier nu niet zitten. En het klopt dat ik al lang geen wedstrijd meer speelde, maar het voetballen ben ik niet verleerd hoor (lacht). Ik heb ook niet niks gedaan. Ik heb me maanden individueel voorbereid bij Lieven Maesschalck. Mijn goede tests (Habibou liegt niet, red.) bewijzen dat ik niet geslapen heb. Ik wou geen achterstand op mijn ploegmaats.”

“10 goals voor Nieuwjaar”

“Ik heb het voetbal gemist. Het is mijn passie en waarom ik ’s morgens opsta. Ik wil dat mijn kinderen fier zijn op mij en heb er enorm veel zin in. Ik bedank Lokeren voor de kans die ze me geven. Dit is een goeie club met een geschiedenis. Bovendien hebben ze een gerenommeerde coach en een ambitieuze voorzitter. Ze hebben een inspanning gedaan om me in te lijven. Ik wil hier stabiliteit terugvinden en met mijn familie dichtbij moet dat lukken. Ik wil met deze club weer naar boven kijken.”

Habibou traint vanaf morgen mee op Daknam. Lokeren wil hem tegen zondag speelgerechtigd krijgen. Hij koos voor het rugnummer 10. “Da’s het aantal goals dat hij voor nieuwjaar gaat scoren”, grapt trainer Glen De Boeck, aandachtig toehoorder bij Habibou’s voorstelling. “Ik zal er hard voor werken”, beloofde die laatste.

Globetrotter

Habibou speelde in ons land voor Tubeke (3 matchen, 4 goals), Charleroi (74 matchen, 19 goals, 6 assists), Zulte Waregem (92 matchen, 35 goals, 15 assists) en AA Gent (21 matchen, 12 goals, 2 assists). De globetrotter uit de Centraal Afrikaanse Republiek kwam ook uit voor Leeds United, Steaua Boekarest, Qatar SC, Gaziantepspor, RC Lens, Stade Rennes en Maccabi Petach Tikva. In 2014 kreeg hij van uw krant nog een plaatsje in het ‘Team van het jaar’.