Faillissement onafwendbaar voor Sporting Lokeren? Investeerder haakt af YDS & MVS

24 maart 2020

12u25 0 Sporting Lokeren De kans dat Sporting Lokeren straks de boeken moet neerleggen, wordt met de dag groter. De onderhandelingen met de buitenlandse investeerder waar de club haar hoop op vestigde, zijn afgesprongen. Dat bevestigt voorzitter Louis de Vries aan onze redactie.

“De buitenlandse kandidaat-investeerder heeft besloten de onderhandelingen stop te zetten. Wij overleggen met de bewindvoerder voor de volgende stappen”, laat de Vries weten.

De fans zijn de situatie intussen meer dan beu. Zij vestigen hun hoop op lokale investeerders voor een doorstart in tweede amateur. “Door de eerdere ervaringen met gemaakte beloftes en gestelde vooruitzichten, hadden we onze hoop voor een Lokerse toekomst hier ook niet op gevestigd. We werken onverstoord verder aan een alternatieve toekomst en gaan daar vandaag gewoon mee door. De contacten met de verschillende lokale partijen en de stad zijn volop gaande”, zegt Dirk Bossers namens het Collectief Wit-Zwart-Geel.

Later meer.