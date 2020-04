Faillissement lijkt onafwendbaar voor Sporting Lokeren: De Vries gooit handdoek in ring in bericht naar fans Yannick De Spiegeleir

20 april 2020

10u07 44 Sporting Lokeren Vandaag valt wellicht het doek over Sporting Lokeren. In een bericht aan de supporters geeft voorzitter Louis de Vries te kennen dat hij zich zal neerleggen bij de beslissing van de Rechtbank van Koophandel in Dendermonde.

Op aangeven van zijn raadsman zal Louis de Vries dus niet in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter die de Wase voetbalclub straks zeer waarschijnlijk failliet zal verklaren. Dit omdat er een schuldenlast was van zowat 5 miljoen euro, naast het feit dat diverse leveranciers niet werden betaald en de lonen van spelers en werknemers van de 1B-club niet meer werden gestort. Al is het nog niet helemaal zeker dat het verdict vandaag valt. De rechtbankzitting vindt plaats via een videoconferentie en mogelijk velt de rechter pas later deze week een beslissing.

“Tot mijn enorme spijt en groot verdriet moet ik u melden dat, ondanks alle inspanningen, wij er niet in geslaagd zijn tijdig de nodige investeerders aan te trekken om de deadlines voor het beroep bij het BAS te halen. En na grondige evaluatie hebben wij moeten besluiten dat onze advocaat zich zal neerleggen bij de beslissing over de zaak die heden voor de handelsrechtbank wordt ingeleid”, richt de Vries zich naar de fans, die hij bedankt voor hun inzet, steun en toewijding.

Ondertussen voerde de jeugdwerking al gesprekken met betrekking tot een fusie met VW Hamme. Dat team is degradant in 2e Amateurklasse. De nieuwe fusieclub zou spelen onder het stamnummer van Hamme en dus volgend seizoen uitkomen in 3e Amateurklasse.

Uiteraard moeten de partijen eerst een akkoord bereiken. Binnen het kamp van VW Hamme is immers niet iedereen opgezet met een mogelijke fusie met Sporting Lokeren. Kan wit-zwart-geel niet samenwerken met een andere ploeg, dan verdwijnt de club. Een andere optie is dat er een nieuwe opstart komt, zij het in vierde provinciale Oost-Vlaanderen.

