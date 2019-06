Ex-makelaar en ex-bestuurder Louis De Vries koopt Lokeren Stephan Keygnaert

07 juni 2019

19u49 53 Lokeren De kogel is door de kerk. Louis De Vries (72) is de gelukkige – zopas zette hij zijn handtekening onder de overname van Sporting Lokeren.

Louis De Vries is geen onbekende in het voetbalmilieu. Hij was bestuurder bij Antwerp en stond mee aan de wieg van fusieclub Germinal Beerschot Antwerpen waar hij sportief directeur werd. Hij was ook spelersmakelaar en concertpromotor. Louis De Vries brengt een hoop ervaring en know-how mee naar Daknam. Hij bracht inmiddels een heel team op de been dat meteen klaar is om te functioneren. Glen De Boeck blijft trainer, ook mocht Lokeren in 1B uitkomen.

Hiermee komt een einde aan het kleurrijke voorzitterschap van eigenaar Roger Lambrecht (87). Hij was voorzitter van Lokeren sinds 1994. Lambrecht sprak altijd dat hij “minstens 20 miljoen euro” wilde voor ‘zijn’ club, maar naar verluidt zou De Vries niet eens de helft neerleggen.