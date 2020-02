Dreigt faillissement voor Lokeren? Voorzitter De Vries formeel: "We leggen de boeken niet neer” Redactie

17 februari 2020

13u24 26 Sporting Lokeren Sporting Lokeren-voorzitter Louis de Vries zat vandaag samen met spelers, staf en andere personeel. Daar zou hij verkondigd hebben dat hij eraan denkt om het faillissement aan te vragen als hij geen oplossing vindt voor de financiële problemen van zijn club. Maar De Vries ontkent. “Ik weet niet waar die geruchten vandaan komen.”

De spelers en staf van de rode lantaarn in 1B stuurden vandaag een communiqué de wereld in als reactie op de financiële ongerustheid. “Er werd ons vanmorgen meegedeeld dat de club in een precaire financiële situatie zit en dat de mogelijkheid bestaat dat achterstallige en toekomstige lonen bij zowel spelers als trainers niet meer uitbetaald gaan worden”, klinkt het. “Naar aanleiding van dit nieuws hebben spelers en staf beslist om ondanks deze moeilijke omstandigheden in het belang van supporters, jeugdwerking en medewerkers verder te vechten voor deze club.”

Dat Sporting Lokeren in slechte papieren zit, was al langer bekend. Eerder vandaag kwam ook het nieuws naar buiten dat De Vries zichzelf tot vrijdag zou geven om een oplossing (lees: geld) te vinden voor de financiële problemen. Als dat hem niet zou lukken, zou hij het faillissement aanvragen. “Ik weet niet waar al die geruchten, dat we het faillissement zelf gaan aanvragen, vandaan komen”, reageert De Vries bij Belga. “Ik heb deze ochtend wel de mensen in de club, de spelers en het personeel, toegesproken en gemeld dat er donderdag een Raad van Bestuur is. We zullen daarop enkele beslissingen nemen. Iemand heeft dit verkeerd geïnterpreteerd en de moeite gevonden om het zo naar buiten te brengen. Ik krijg nu heel de tijd telefoons met de vraag of we vrijdag de boeken gaan neerleggen. Dat is dus niet het geval.”

Coronavirus

Hoe dan ook lijkt het van kwaad naar erger te gaan bij Sporting Lokeren. Sportief: na de degradatie van vorig seizoen moet het nu ook vechten voor het behoud in 1B. Lokeren verloor zondag met 0-2 van Virton en is daardoor veroordeeld tot de play-downs. Maar vooral het extra-sportieve plaatje baart de Oost-Vlaamse club al langere tijd zorgen. Voorzitter Louis de Vries, een ex-spelersmakelaar, kocht de club in juni vorig jaar van Roger Lambrecht en ging op zoek naar nieuwe geldschieters. Maar die heeft hij nog altijd niet gevonden. Eind vorige maand was er wel sprake van een samenwerking met een kapitaalkrachtige Chinese investeerder, Ke Hua Sports, maar daar bestaat nog steeds veel onduidelijkheid over. “Wij hebben een contract met die Chinese investeerders. En die mensen zullen die verbintenis nakomen”, verdedigt De Vries zich. “Er zijn echter problemen met de administratie om de financiële kant van de zaak na te komen. Hierdoor zijn we in de problemen gekomen. Ik heb trouwens deze ochtend nog contact gehad met die investeerders. En tot slot, wij zijn niet het enige bedrijf dat problemen heeft met de werking in China door het coronavirus. Wij hebben bovendien vandaag ons licentiedossier ingediend voor volgend seizoen.”

Lokeren kreeg eind december nog een transferverbod, dat de club nog niet kon weerleggen.