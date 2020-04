Doorstart in de maak? KSC Vigor Wuitens Lokeren wil nieuw voetbalverhaal uitbouwen



20 april 2020

13u35 14 Lokeren Het jeugdbestuur van KSC Lokeren is officieel geïnformeerd dat een groep van vier gemotiveerde ondernemers met een KSC Lokeren-hart en financiële slagkracht klaar staat om een nieuw voetbalverhaal in de Durmestreek uit te bouwen.

Het project moet een oplossing bieden voor de vele supporters, sponsors, jeugdspelers en stakeholders: zij vormden de voorbije 50 jaar steeds de basis van het succesverhaal dat op Daknam werd geschreven, vooral op nationaal, maar zelfs op internationaal vlak.

De club VW Hamme werd, niet alleen door het jeugdbestuur, maar ook door de nieuwe groep als ideale partner aanzien omwille van hun gezonde financiële toestand, hun langdurig en succesrijk bestaan als amateurclub in de nationale afdelingen en een sterke jeugdwerking.

Dit weekend zijn de gesprekken tussen de nieuwe Lokerse investeerders rond de heer Willy Carpentier en het bestuur van VW Hamme, op positieve wijze verdergezet. Het overleg resulteerde in een intentieverklaring, met inbegrip van storting van de noodzakelijke borgsommen om financieel comfort te kunnen geven aan de club VW Hamme inzake toekomstige budgetten. Volgens de intentieverklaring zou het bestuur evenwichtig worden opgebouwd uit 8 bestuurders, namelijk 4 bestuurders van elke partner.

Van bij de start zal de nieuwe club “KSC Vigor Wuitens Lokeren” optimaal gebruik maken van de accommodatie zoals die aanwezig is in Lokeren en in Hamme. Het project heeft trouwens ook de zegen van de Lokerse burgemeester. In de loop van de volgende dagen moet dit alles nog bekrachtigd worden door het huidige bestuur van VW Hamme.

